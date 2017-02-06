قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت، إن قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي غربي مدينة الموصل العراقية والذي يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأعلن التنظيم المتشدد رواية مختلفة قائلة في بيان على الإنترنت، إن الضربة التي نفذت، يوم الجمعة، قتلت 18 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصاً.
ولا تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.
والمتشددون محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني، بعد أن تمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة من طردهم من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي انتهت الشهر الماضي.
واتهم التحالف تنظيم "داعش" باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم.
وقال بيان للتحالف: "تمكن التحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع".
وجاءت الضربة في أعقاب تقارير أفادت، بأن المتشددين يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.
وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد "داعش" من الموصل - وهي آخر مدينة كبرى خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق - في أكتوبر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يورّط" 7 دول عربية من بينها الجزائر في منتدى حضرته إسرائيل!
2"لم نطلب من الجزائر مساعدات عسكرية.. وحفتر لا يمثل شيئا"
3المجازر الفرنسية المرتكبة في الجزائر جرائم ضد الإنسانية
4مئات المهاجرين يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية في سبتة
5جرائم الإستعمار: أكثرية الفرنسيين تؤيد موقف ماكرون
Français English
الرأي
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
التحالف يدمر مركز قيادة لـ"داعش" في الموصل
رويترز - الشروق أونلاين
قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت، إن قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي غربي مدينة الموصل العراقية والذي يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
تغطيات ذات صلة
أردوغان: لن نسلم الإخوان لمصر لأنهم ليسوا إرهابيين
التحالف يدمر مركز قيادة لـ"داعش" في الموصل
لجنة أممية تطالب سوريا بتسليم أسماء مشبوهين في هجمات كيميائية
الهولندي فيلدرز يبدأ حملته متعهداً بحظر هجرة المسلمين
البوسنة ستطعن على حُكم دولي يبرئ صربيا من الإبادة
وأعلن التنظيم المتشدد رواية مختلفة قائلة في بيان على الإنترنت، إن الضربة التي نفذت، يوم الجمعة، قتلت 18 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال وأصابت 47 شخصاً.
ولا تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من دخول الشطر الغربي من الموصل أو أي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.
والمتشددون محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني، بعد أن تمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة من طردهم من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي انتهت الشهر الماضي.
واتهم التحالف تنظيم "داعش" باستخدام المبنى المكون من خمسة طوابق كمركز للقيادة والتحكم.
وقال بيان للتحالف: "تمكن التحالف من خلال جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع".
وجاءت الضربة في أعقاب تقارير أفادت، بأن المتشددين يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافهم.
وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد "داعش" من الموصل - وهي آخر مدينة كبرى خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق - في أكتوبر.