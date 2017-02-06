وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة مطولة أجراها معه تركي الدخيل مدير قناة "العربية" المملوكة لسعوديين، ومقرها في دبي، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
وسأل الدخيل، إن تركيا تطالب دول الجوار بتسليم جماعة فتح الله غولن، فهل "ستتعاطى بذات المساواة بتسليم قيادات الإخوان الموجودين في تركيا؟".
وأجاب أردوغان، أن بلاده تتلقى طلبات بين وقت وآخر لتسليم قيادات الجماعة، وأضاف "لكن نوجه سؤالاً؟ هل هذه منظمة إرهابية مسلحة؟ هل الذين تطالبونهم تورطوا في عمل إرهابي أو مسلح؟".
وقال إن الأشخاص الذين تطالب تركيا بتسليمهم من جماعة غولن قاموا بمحاولة الانقلاب في تركيا وقد استخدمت دبابات وطائرات وأسلحة الدولة ضد الشعب، وقد أدى إلى سقوط 248 شخصاً، وأكثر من 2000 جريح، وقد استهدفوا المباني الأساسية في تركيا والمباني الحكومية.
وأضاف "نحن نتحدث عن منظمة قامت بعمل إرهابي واستخدمت السلاح وكانت تترصد هذه الفرصة لعشرات السنوات، لكن الذين كانوا موجودين في تركيا من الإخوان المسلمين وإن كانت لهم صلة في عمل إرهابي لا يمكن أن نتسامح معهم ولكننا لم نر ولم نلحظ أي فعل من هذا القبيل".
وعن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، رأى الرئيس أردوغان أنها منظمة فكرية وليست إرهابية، وإنه لن يستطيع إدراجها كمنظمة إرهابية طالما لم تلجأ للعمل المسلح، وبالتالي لن يقدم على تسليم قيادات الإخوان الموجودين في تركيا طالما لم يرتكبوا أعمالاً إرهابية.
للاطلاع على اللقاء كاملاً يمكنك قراءته ومشاهدته هنا
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يورّط" 7 دول عربية من بينها الجزائر في منتدى حضرته إسرائيل!
2"لم نطلب من الجزائر مساعدات عسكرية.. وحفتر لا يمثل شيئا"
3المجازر الفرنسية المرتكبة في الجزائر جرائم ضد الإنسانية
4مئات المهاجرين يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية في سبتة
5جرائم الإستعمار: أكثرية الفرنسيين تؤيد موقف ماكرون
Français English
الرأي
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
أردوغان: لن نسلم الإخوان لمصر لأنهم ليسوا إرهابيين
وكالات - الشروق أونلاين
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تتلقى طلبات مصرية بين حين وآخر لتسليم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لكن أنقرة ترفض ذلك طالما أنهم لم يتورطوا في أعمال إرهابية.
تغطيات ذات صلة
أردوغان: لن نسلم الإخوان لمصر لأنهم ليسوا إرهابيين
التحالف يدمر مركز قيادة لـ"داعش" في الموصل
لجنة أممية تطالب سوريا بتسليم أسماء مشبوهين في هجمات كيميائية
الهولندي فيلدرز يبدأ حملته متعهداً بحظر هجرة المسلمين
البوسنة ستطعن على حُكم دولي يبرئ صربيا من الإبادة
وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة مطولة أجراها معه تركي الدخيل مدير قناة "العربية" المملوكة لسعوديين، ومقرها في دبي، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".
وسأل الدخيل، إن تركيا تطالب دول الجوار بتسليم جماعة فتح الله غولن، فهل "ستتعاطى بذات المساواة بتسليم قيادات الإخوان الموجودين في تركيا؟".
وأجاب أردوغان، أن بلاده تتلقى طلبات بين وقت وآخر لتسليم قيادات الجماعة، وأضاف "لكن نوجه سؤالاً؟ هل هذه منظمة إرهابية مسلحة؟ هل الذين تطالبونهم تورطوا في عمل إرهابي أو مسلح؟".
وقال إن الأشخاص الذين تطالب تركيا بتسليمهم من جماعة غولن قاموا بمحاولة الانقلاب في تركيا وقد استخدمت دبابات وطائرات وأسلحة الدولة ضد الشعب، وقد أدى إلى سقوط 248 شخصاً، وأكثر من 2000 جريح، وقد استهدفوا المباني الأساسية في تركيا والمباني الحكومية.
وأضاف "نحن نتحدث عن منظمة قامت بعمل إرهابي واستخدمت السلاح وكانت تترصد هذه الفرصة لعشرات السنوات، لكن الذين كانوا موجودين في تركيا من الإخوان المسلمين وإن كانت لهم صلة في عمل إرهابي لا يمكن أن نتسامح معهم ولكننا لم نر ولم نلحظ أي فعل من هذا القبيل".
وعن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، رأى الرئيس أردوغان أنها منظمة فكرية وليست إرهابية، وإنه لن يستطيع إدراجها كمنظمة إرهابية طالما لم تلجأ للعمل المسلح، وبالتالي لن يقدم على تسليم قيادات الإخوان الموجودين في تركيا طالما لم يرتكبوا أعمالاً إرهابية.
للاطلاع على اللقاء كاملاً يمكنك قراءته ومشاهدته هنا