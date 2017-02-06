أمر مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة خنشلة الابتدائية، بوضع 3 طلبة بجامعة عباس لغرور بخنشلة، من المقيمين على مستوى الإقامة الجامعية للذكور 2000 سرير، وتاجر من مدينة الحامة بنفس الولاية، رهن الرقابة القضائية، إلى غاية استكمال التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة، على خلفية توقيفهم في حالة تلبس، قبل يومين من طرف فرقة البحث والتحري بأمن خنشلة، وبحوزتهم كميات معتبرة من المواد الغذائية، من الجبن والياغورت، والكاشير والتونة، كان الطلبة بصدد بيعها لتاجر، بعد الاستيلاء عليها من مخزن مطعم الإقامة الجامعية، وتم نقلها خارج الإقامة بواسطة سيارة خاصة.
تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت مديرية الخدمات الجماعية بخنشلة، كما كشفت تفاصيلها الشروق اليومي في عدد الخميس، جاءت إثر كمين نصب من قبل فرقة البحث والتحري، بعد استغلال معلومات بخصوص الاستيلاء على مواد غذائية، من داخل مخزن المطعم، وإعادة بيعها خارج الإقامة إلى تجار بخنشلة. الكمين أسفر عن ضبط 3 طلبة، من بينهم رئيس تنظيم طلابي، وممثل آخر للطلبة في الإقامة وآخر كان داخل سيارة سياحية، بالقرب من محل تجاري، وهم بصدد تنزيل كميات معتبرة من المواد الغذائية، ليتم توقيف الأطراف وحجز المواد، وفتح تحقيق في القضية، واعترف التاجر بأنه تسلّم مواد غذائية عدة مرات منذ بداية الموسم الجامعي، من الطلبة نافيا أن يكون على علم بمصدرها وإن كانت مسروقة من قلب الإقامة الجاعية، لتستدعي الشرطة عددا من الموظفين والعمال للتحقيق في الموضوع، لا سيما مع الشبهات في تورطهم مع الطلبة، ليتم تقديمهم يوم الخميس، أمام محكمة خنشلة، هذه الأخيرة وبعد تحويل الملف من طرف النيابة أمام قاضي التحقيق، أمرت بوضع المتهمين الأربعة، رهن الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1جمع 1.8 مليار في ظرف 11 يوما.. والعلامة الكاملة للمتطوعين
2والدان يربطان ابنتهما بالسلاسل لحمايتها من عصابات الدعارة!
3"لا أتمنى عودة البصر بعد الذي أنجزته في سنوات العمى"
4والدة تلميذ تصفع مديرا أمام الملإ في باتنة
5حبس المتهم الرئيسي وشريكه في قضية مقتل زوج مغنية الراي "وردة"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
اختفاء مواد غذائية مسروقة من مطعم جامعي بخنشلة
الرقابة القضائية لثلاثة طلبة وتاجر بتهمة خيانة الأمانة
مامن. ط
أمر مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة خنشلة الابتدائية، بوضع 3 طلبة بجامعة عباس لغرور بخنشلة، من المقيمين على مستوى الإقامة الجامعية للذكور 2000 سرير، وتاجر من مدينة الحامة بنفس الولاية، رهن الرقابة القضائية، إلى غاية استكمال التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة، على خلفية توقيفهم في حالة تلبس، قبل يومين من طرف فرقة البحث والتحري بأمن خنشلة، وبحوزتهم كميات معتبرة من المواد الغذائية، من الجبن والياغورت، والكاشير والتونة، كان الطلبة بصدد بيعها لتاجر، بعد الاستيلاء عليها من مخزن مطعم الإقامة الجامعية، وتم نقلها خارج الإقامة بواسطة سيارة خاصة.
تغطيات ذات صلة
الرقابة القضائية لثلاثة طلبة وتاجر بتهمة خيانة الأمانة
التعرف على هوية الإرهابيين التسعة المقضي عليهم بالبويرة
إبل سائبة تعبث بمحاصيل الفلاحين في حاسي خليفة بالوادي
خبازو تيزي وزو يطالبون برفع سعر الخبر إلى 12 دينارا
يسحبون أموالا بالعملة الصعبة من أرصدة أموات بسيدي عيسى
تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت مديرية الخدمات الجماعية بخنشلة، كما كشفت تفاصيلها الشروق اليومي في عدد الخميس، جاءت إثر كمين نصب من قبل فرقة البحث والتحري، بعد استغلال معلومات بخصوص الاستيلاء على مواد غذائية، من داخل مخزن المطعم، وإعادة بيعها خارج الإقامة إلى تجار بخنشلة. الكمين أسفر عن ضبط 3 طلبة، من بينهم رئيس تنظيم طلابي، وممثل آخر للطلبة في الإقامة وآخر كان داخل سيارة سياحية، بالقرب من محل تجاري، وهم بصدد تنزيل كميات معتبرة من المواد الغذائية، ليتم توقيف الأطراف وحجز المواد، وفتح تحقيق في القضية، واعترف التاجر بأنه تسلّم مواد غذائية عدة مرات منذ بداية الموسم الجامعي، من الطلبة نافيا أن يكون على علم بمصدرها وإن كانت مسروقة من قلب الإقامة الجاعية، لتستدعي الشرطة عددا من الموظفين والعمال للتحقيق في الموضوع، لا سيما مع الشبهات في تورطهم مع الطلبة، ليتم تقديمهم يوم الخميس، أمام محكمة خنشلة، هذه الأخيرة وبعد تحويل الملف من طرف النيابة أمام قاضي التحقيق، أمرت بوضع المتهمين الأربعة، رهن الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.