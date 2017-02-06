تقاتل تحت راية الحشد الشعبي ميليشيا مسيحية: معركتنا في الموصل ضد أحفاد يزيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، تسجيلاً مصوراً لزعيم ميليشيا مسيحية منضوية تحت راية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، يتوعد بالثأر من أحفاد يزيد في الموصل، حسب ما نقل موقع "عربي 21".

وقال ريان الكليدار زعيم "كتائب بابليون" في مقطع الفيديو، إن "المسيحيين سيأخذون بالثأر في محافظة نينوى، وسوف تكون معركتنا بين أحفاد يزيد ونحن أحفاد جون (الاسم الثاني لم يتضح)، المعركة ستكون مسيحية مع أحفاد يزيد. التاريخ يعيد نفسه".

من جهتها، استنكرت البطريركية الكلدانية في العراق، بشدة تصريحات الكليدار والتي أعلن فيها الحرب على مسلمي الموصل وأخذ الثأر من أحفاد يزيد، واصفة هذا الكلام بأنه "غير مسؤول".

وقالت البطريركية التي يرأسها البطريرك لويس رافائيل ساكو في بيان لها: "إننا نعلن للجميع أن ريان لا صلة له بأخلاق المسيح رسول السلام والمحبة والغفران، ولا يمثل المسيحيين بأي شكل من الأشكال، ولا هو مرجعية للمسيحيين، ولا نقبل أن يتكلم باسم المسيحيين".

واعتبرت أن "تصريحاته المؤسفة وغير المسؤولة تهدف إلى خلق الفتنة الطائفية المقيتة"، داعية ريان إلى أن "يحترم أخلاق الحرب ويحترم حياة الأبرياء".

يشار إلى أن ميليشيا "كتائب بابليون" المسيحية أنشئت في المناطق ذات الغالبية المسيحية في نينوى وكركوك عقب اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لعدد من محافظات العراق في جوان 2014.

ويصدر باستمرار عن عدد من قادة ميليشيات الحشد الشعبي والتي يغلب الشيعة عليها، تصريحات مشابهة بالثأر من أحفاد يزيد في العراق، مما يؤجج غضب المسلمين السُّنة الذين يتهمون الحشد بالطائفية.