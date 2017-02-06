أطلقت مصالح أمن ولاية بجاية، إحياء لليوم العالمي للأنترنت الآمن، حملة تحسيسية وتوعوية تحت شعار "كن أنت التغيير لنتحد من أجل شبكة أنترنت أفضل"، وذلك بإيعاز من المديرية العامة للأمن الوطني بمشاركة مختلف الجمعيات الفاعلة في الميدان، في الوقت الذي سجلت فيه المديرية العامة للأمن الوطني مئات الجرائم الالكترونية في 2016، تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت والاعتداء على سلامة الأنظمة المرورية، الاحتيال عبر الأنترنت، وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها أكثر من 946 شخص.
وفي هذا الإطار دأبت مصالح أمن ولاية بجاية على تنظيم حملات توعوية متواصلة في الوسط المدرسي والجامعي ومراكز ومعاهد التكوين المهني حول "الاستعمال الأمثل للأنترنت"، كما تمت برمجة عدة حصص إذاعية، وذلك بغرض تعزيز استخدام شبكة الأنترنت بشكل أمن وهادف خاصة في أواسط الأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للأضرار الناجمة عن الاستعمال السيء للأنترنت.
كما تسعى مصالح أمن ولاية بجاية من خلال هذه الحملة إلى ترسيخ الوعي الجماعي المشترك والدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يتحملها كل مستخدم للأنترنت مهما كان سنه ووظيفته، وكذا تعزيز الاستخدام الأمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية لدى الأطفال والشباب بغرض الاستفادة من العملية وتدعيم المعارف.
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تحت شعار "كن أنت التغيير.. لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل"
أمن بجاية ينظم حملة تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن
توفيق. ب
أطلقت مصالح أمن ولاية بجاية، إحياء لليوم العالمي للأنترنت الآمن، حملة تحسيسية وتوعوية تحت شعار "كن أنت التغيير لنتحد من أجل شبكة أنترنت أفضل"، وذلك بإيعاز من المديرية العامة للأمن الوطني بمشاركة مختلف الجمعيات الفاعلة في الميدان، في الوقت الذي سجلت فيه المديرية العامة للأمن الوطني مئات الجرائم الالكترونية في 2016، تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت والاعتداء على سلامة الأنظمة المرورية، الاحتيال عبر الأنترنت، وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها أكثر من 946 شخص.
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وفي هذا الإطار دأبت مصالح أمن ولاية بجاية على تنظيم حملات توعوية متواصلة في الوسط المدرسي والجامعي ومراكز ومعاهد التكوين المهني حول "الاستعمال الأمثل للأنترنت"، كما تمت برمجة عدة حصص إذاعية، وذلك بغرض تعزيز استخدام شبكة الأنترنت بشكل أمن وهادف خاصة في أواسط الأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للأضرار الناجمة عن الاستعمال السيء للأنترنت.
كما تسعى مصالح أمن ولاية بجاية من خلال هذه الحملة إلى ترسيخ الوعي الجماعي المشترك والدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يتحملها كل مستخدم للأنترنت مهما كان سنه ووظيفته، وكذا تعزيز الاستخدام الأمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية لدى الأطفال والشباب بغرض الاستفادة من العملية وتدعيم المعارف.