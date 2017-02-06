نشرت وسائل إعلام ماليزية، السبت، صورة لكيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد لحظات من تعرضه لتسمم أودى بحياته، حسب ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة "نيو سترايتس تايمز" جونغ نام ملقى على مقعد في مطار كوالالمبور وذراعه ممدة، بينما يبدو يعاني مزيجاً من الألم والدوار، بحسب موقع صحيفة الديلي ميل. البريطانية.
وقال كيم جونغ نام لمسعفون في مطار كوالالمبور، قبل لحظات من وفاته، إنه تعرض للرش بمادة كيميائية، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى.
واغتيل كيم جونغ نام، الاثنين، في مطار العاصمة الماليزية، وبحسب المسعفين في المطار فقد تم رشه بمادة كيميائية سامة.
ورغم أن كوريا الجنوبية ألقت باللوم في سلسلة اغتيالات بارزة أو محاولات قتل على كوريا الشمالية خلال العقود الماضية، فإن بيونغ يانغ عادة ما تنفي التورط في مثل هذه الجرائم، أو لا تعلق عليها بكل بساطة.
وأطلقت وفاة كيم جونغ نام سيلاً من التكهنات وروايات عن مؤامرات وتقارير غير مؤكدة من دول متناحرة.
وحتى صباح السبت، اعتقلت ماليزيا أربعة أشخاص، أحدثهم رجل يحمل بطاقة هوية تفيد بأنه يدعى ري جون تشول (46 عاماً)، اعتقلته السلطات، ليل الجمعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يورّط" 7 دول عربية من بينها الجزائر في منتدى حضرته إسرائيل!
2"لم نطلب من الجزائر مساعدات عسكرية.. وحفتر لا يمثل شيئا"
3المجازر الفرنسية المرتكبة في الجزائر جرائم ضد الإنسانية
4جرائم الإستعمار: أكثرية الفرنسيين تؤيد موقف ماكرون
5الهولندي فيلدرز يبدأ حملته متعهداً بحظر هجرة المسلمين
Français English
الرأي
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
صورة "مروعة" لكيم جونغ نام بعد تسميمه
وكالات - الشروق أونلاين
نشرت وسائل إعلام ماليزية، السبت، صورة لكيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد لحظات من تعرضه لتسمم أودى بحياته، حسب ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
تغطيات ذات صلة
طائرات النظام تقصف حياً تحت سيطرة المعارضة في حمص
"جدار بشري" على حدود المكسيك مع أمريكا تنديداً بترامب
صورة "مروعة" لكيم جونغ نام بعد تسميمه
ميليشيا مسيحية: معركتنا في الموصل ضد أحفاد يزيد
أردوغان: لن نسلم الإخوان لمصر لأنهم ليسوا إرهابيين
وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة "نيو سترايتس تايمز" جونغ نام ملقى على مقعد في مطار كوالالمبور وذراعه ممدة، بينما يبدو يعاني مزيجاً من الألم والدوار، بحسب موقع صحيفة الديلي ميل. البريطانية.
وقال كيم جونغ نام لمسعفون في مطار كوالالمبور، قبل لحظات من وفاته، إنه تعرض للرش بمادة كيميائية، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى.
واغتيل كيم جونغ نام، الاثنين، في مطار العاصمة الماليزية، وبحسب المسعفين في المطار فقد تم رشه بمادة كيميائية سامة.
ورغم أن كوريا الجنوبية ألقت باللوم في سلسلة اغتيالات بارزة أو محاولات قتل على كوريا الشمالية خلال العقود الماضية، فإن بيونغ يانغ عادة ما تنفي التورط في مثل هذه الجرائم، أو لا تعلق عليها بكل بساطة.
وأطلقت وفاة كيم جونغ نام سيلاً من التكهنات وروايات عن مؤامرات وتقارير غير مؤكدة من دول متناحرة.
وحتى صباح السبت، اعتقلت ماليزيا أربعة أشخاص، أحدثهم رجل يحمل بطاقة هوية تفيد بأنه يدعى ري جون تشول (46 عاماً)، اعتقلته السلطات، ليل الجمعة.