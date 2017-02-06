قال ناشط والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الجوية السورية نفذت ضربات في حي محاصر تسيطر عليه المعارضة المسلحة في مدينة حمص، السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى خلال قرابة أسبوعين من الغارات الجوية إلى أكثر من 20 قتيلاً.
وظل حي الوعر - آخر حي تسيطر عليه المعارضة في المدينة الواقعة غرب سوريا - لشهور بعيداً عن العنف المستعر في أنحاء أخرى من البلاد، فيما كانت الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع مقاتلي المعارضة هناك.
وقال عمال إنقاذ والمرصد، إن قصف الحي استؤنف هذا الشهر.
وذكر المرصد، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم (السبت)، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30 قتيلاً.
وقال ناشط إعلامي من المعارضة في الوعر، إن اثنين قتلا وإن العدد الإجمالي للقتلى خلال هذا الشهر أكثر من 20.
وقالت منافذ إعلامية موالية للحكومة السورية، إن الضربات جاءت رداً على إطلاق مقاتلي المعارضة النار على مناطق سكنية في أحياء في حمص تسيطر عليها الحكومة.
وحاولت دمشق التوصل لاتفاق في الوعر يمكن بموجبه لمقاتلي المعارضة وعائلاتهم مغادرة المنطقة لتتولى الحكومة السيطرة. وبمقتضى اتفاقات محلية مشابهة في أجزاء أخرى من غرب سوريا غادر مقاتلو المعارضة بأسلحة خفيفة وتوجهوا في الأغلب إلى محافظة إدلب.
وتقول المعارضة، إن مثل هذه الاتفاقات تأتي ضمن إستراتيجية حكومية لإرغام السكان على النزوح من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد سنوات من الحصار والقصف.
وفي سبتمبر غادر نحو 120 مقاتلاً وعائلاتهم الوعر بموجب اتفاق مع الحكومة ولكن لم ترد تقارير أخرى بمغادرة المقاتلين المنطقة.
ويقدر المرصد، أن آلاف المقاتلين ما زالوا في المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يورّط" 7 دول عربية من بينها الجزائر في منتدى حضرته إسرائيل!
2"لم نطلب من الجزائر مساعدات عسكرية.. وحفتر لا يمثل شيئا"
3المجازر الفرنسية المرتكبة في الجزائر جرائم ضد الإنسانية
4جرائم الإستعمار: أكثرية الفرنسيين تؤيد موقف ماكرون
5الهولندي فيلدرز يبدأ حملته متعهداً بحظر هجرة المسلمين
Français English
الرأي
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
طائرات النظام تقصف حياً تحت سيطرة المعارضة في حمص
رويترز - الشروق أونلاين
قال ناشط والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الجوية السورية نفذت ضربات في حي محاصر تسيطر عليه المعارضة المسلحة في مدينة حمص، السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى خلال قرابة أسبوعين من الغارات الجوية إلى أكثر من 20 قتيلاً.
تغطيات ذات صلة
طائرات النظام تقصف حياً تحت سيطرة المعارضة في حمص
"جدار بشري" على حدود المكسيك مع أمريكا تنديداً بترامب
صورة "مروعة" لكيم جونغ نام بعد تسميمه
ميليشيا مسيحية: معركتنا في الموصل ضد أحفاد يزيد
أردوغان: لن نسلم الإخوان لمصر لأنهم ليسوا إرهابيين
وظل حي الوعر - آخر حي تسيطر عليه المعارضة في المدينة الواقعة غرب سوريا - لشهور بعيداً عن العنف المستعر في أنحاء أخرى من البلاد، فيما كانت الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع مقاتلي المعارضة هناك.
وقال عمال إنقاذ والمرصد، إن قصف الحي استؤنف هذا الشهر.
وذكر المرصد، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم (السبت)، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 30 قتيلاً.
وقال ناشط إعلامي من المعارضة في الوعر، إن اثنين قتلا وإن العدد الإجمالي للقتلى خلال هذا الشهر أكثر من 20.
وقالت منافذ إعلامية موالية للحكومة السورية، إن الضربات جاءت رداً على إطلاق مقاتلي المعارضة النار على مناطق سكنية في أحياء في حمص تسيطر عليها الحكومة.
وحاولت دمشق التوصل لاتفاق في الوعر يمكن بموجبه لمقاتلي المعارضة وعائلاتهم مغادرة المنطقة لتتولى الحكومة السيطرة. وبمقتضى اتفاقات محلية مشابهة في أجزاء أخرى من غرب سوريا غادر مقاتلو المعارضة بأسلحة خفيفة وتوجهوا في الأغلب إلى محافظة إدلب.
وتقول المعارضة، إن مثل هذه الاتفاقات تأتي ضمن إستراتيجية حكومية لإرغام السكان على النزوح من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة بعد سنوات من الحصار والقصف.
وفي سبتمبر غادر نحو 120 مقاتلاً وعائلاتهم الوعر بموجب اتفاق مع الحكومة ولكن لم ترد تقارير أخرى بمغادرة المقاتلين المنطقة.
ويقدر المرصد، أن آلاف المقاتلين ما زالوا في المنطقة.