غول: تصريحات ماكرون شُجاعة وجريئة

ثمن رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، السبت، تصريحات السياسي الفرنسي ماكرون، لـ "الشروق نيوز"، التي جرم فيه الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وقال غول، خلال إشرافه على نشاط حزبي بالمدية، أن تصريحات ماكرون "شجاعة وجريئة جدا"، معربا عن أمله في أن تحذو فرنسا الرسمية حذو ماكرون ".. وتعترف بجرائمها ضد الشعب الجزائري، لاسيما التجارب النووية التي لا تزال شاهدة على وحشية المستعمر"، وأن تتبع تصريحات ماكرون بـ "ما يقتضيه بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية بمبدأ تساوي مصالح البلدين وأن لا يكون مجردّ كلام تمليه حملته الانتخابية التي أطلقها من الجزائر".

وأعرب غول في معرض كلمته المقتضبة عن دعمه للرئيس بوتفليقة، في "مسعاه لبعث الاتحاد المغاربي" مشيدا بما جاء في "رسالته العميقة والحكيمة" على حدّ تعبيره التي وجهّها لدول المغرب العربي عشية ذكرى تأسيس الإتحاد، "على اعتبار أنّ المصالح المشتركة لبلدانه والظرف الدولي الراهن يقتضيان ذلك".