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قال إن الجزائريين تعوّدوا على سماعها دون ملموس
وزير المجاهدين: بيننا جبال من الجماجم ووديان من الدماء.. يا ماكرون
أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، خلال إشرافه على مراسيم الاحتفالات الرسمية، ليوم الشهيد 18 فيفري، بولاية خنشلة، السبت، أن الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي، في حق الشعب الجزائري، تعد مجازر لا تغتفر، ولا تسقط بالتقادم، وكرر ما قاله الرئيس بومدين: هناك جبال من جماجم، ووديان من الدماء، وعلى فرنسا أن تسوي الملفات العالقة مع اللجان المشكلة، من أجل علاقة طبيعية مع الجزائر".
وأكد زيتوني أن مصالح وزارة المجاهدين تسعى في عمل منسق مع وزارة الخارجية، والجانب الفرنسي، لاسترجاع الأرشيف من فرنسا، كما هو الشأن، مع 12 دولة، التي استرجعت الجزائر منها أرشيف الثورة، كما سيتم استرجاع جماجم الشهداء من فرنسا، لإعادة دفنها بأرض الوطن.
الطيب زيتوني، وخلال إشرافه، السبت، على إعادة دفن 30 رفات شهيد، بالمقبرة المركزية بخنشلة، مع احتفالات يوم الشهيد، اغتنم الفرصة، للرد على التصريحات الأخيرة، لمرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي ردّد وبصريح العبارة أن الاستعمار ارتكب جريمة ضد الإنسانية.. والاستعمار هو جزء من تاريخ فرنسا، واعتبر تصريحاته "باللاحدث"، وقال أنها مجرد تصريحات لا أكثر، اعتادت الجزائر على سماعها من دون أي ملموس، من المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي الحالي.
وقال الوزير: "لم نشاهد أي إرادة أو عمل جاد، لحل الملفات العالقة، وهي تصريحات لا فائدة منها، وعلى فرنسا، أن تلتزم بما وعدت به، مع تزكية ذلك في مواثيق رسمية.
SoloDZ - *واحدة فقط لماذا؟ لانها كانت طائرة عسكرية ههه الله يرحمك يا بطل 2017/02/18 على 21:571
الزعيم الراحل قال هذه المقولة ونفذها وجعل فرنسا جيسكار تجثو على ركبتها تترجى الجزائر علاقات كما تريدها ورفضت جزائر بومدين واراد علاقات كما تريدها الجزائر لان حظ فرنسا في ما ترغبه مع الجزائر قد انتهى بعد ان دام طويلا وباشكال مختلفة اقلها جنونية اما انتم فتقولوها فقط لدغدغة مشاعرة الاسرة المالكة اقصد الاسرة الثورية المكونة من 11 مليون مشاهد وبضعة مجاهدين في الوقت الاضافي من حياتهم وفي المدرجات وليس في الملعب اذن احكيها للسذج يا وزير المشاهدين وللتذكير ان الموسطاش قبِل المرور على اجواء فرنسا مرة*
يوسف الشاوي - باتنة2017/02/18 على 21:572
با با با قدرت تقول هذا الكلام كله ولم تخف من فرنسا؟
با با با انت واعر بزاااف وشجاع.
بصح قل لي: وقتاش تروح تداوي وتحوس في فرانسا؟