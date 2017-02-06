البلاد تعاني من أزمات سياسية وأخلاقية وثقافية

بلعيد: الحل في القطيعة مع ممارسات الماضي

date 2017/02/18 views 267 comments 0
author-picture

icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، خلال تجمع شعبي بباتنة، السبت، إلى ضرورة إحداث قطيعة سلمية مع ممارسات الحكم الماضية واعتماد الكفاءات لإحداث نهضة تليق بمستقبل الجزائريين الذين يعيشون "في باخرة تسير نحو المجهول"، مؤكدا أنه يتألم حينما يشاهد القفزات النوعية التي حققتها دول أوربية ومجاورة، فيما لا تزال البلاد "متخلفة".

icon-links تغطيات ذات صلة

وأشار المتحدث أن البلاد لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج الذي يشكل خطرا داخليا يسهل من تدفق الأخطار الخارجية، في وقت تحتاج فيه البلاد للوحدة والانسجام إزاء الأمواج الجديدة من الأعداء المتربصين بالبلاد.

وانتقد بلعيد من أسماهم اللصوص الذين يظهرون على الشاشات ولا يستحون من اغتراف الأموال العمومية، معتبرا أن البلاد لا تعاني من ازمة اقتصادية فحسب، بل من أزمات سياسية وأخلاقية وثقافية.

icon-tags
  • print