دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، خلال تجمع شعبي بباتنة، السبت، إلى ضرورة إحداث قطيعة سلمية مع ممارسات الحكم الماضية واعتماد الكفاءات لإحداث نهضة تليق بمستقبل الجزائريين الذين يعيشون "في باخرة تسير نحو المجهول"، مؤكدا أنه يتألم حينما يشاهد القفزات النوعية التي حققتها دول أوربية ومجاورة، فيما لا تزال البلاد "متخلفة".
وأشار المتحدث أن البلاد لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج الذي يشكل خطرا داخليا يسهل من تدفق الأخطار الخارجية، في وقت تحتاج فيه البلاد للوحدة والانسجام إزاء الأمواج الجديدة من الأعداء المتربصين بالبلاد.
وانتقد بلعيد من أسماهم اللصوص الذين يظهرون على الشاشات ولا يستحون من اغتراف الأموال العمومية، معتبرا أن البلاد لا تعاني من ازمة اقتصادية فحسب، بل من أزمات سياسية وأخلاقية وثقافية.
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بلعيد: الحل في القطيعة مع ممارسات الماضي
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، خلال تجمع شعبي بباتنة، السبت، إلى ضرورة إحداث قطيعة سلمية مع ممارسات الحكم الماضية واعتماد الكفاءات لإحداث نهضة تليق بمستقبل الجزائريين الذين يعيشون "في باخرة تسير نحو المجهول"، مؤكدا أنه يتألم حينما يشاهد القفزات النوعية التي حققتها دول أوربية ومجاورة، فيما لا تزال البلاد "متخلفة".
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وأشار المتحدث أن البلاد لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج الذي يشكل خطرا داخليا يسهل من تدفق الأخطار الخارجية، في وقت تحتاج فيه البلاد للوحدة والانسجام إزاء الأمواج الجديدة من الأعداء المتربصين بالبلاد.
وانتقد بلعيد من أسماهم اللصوص الذين يظهرون على الشاشات ولا يستحون من اغتراف الأموال العمومية، معتبرا أن البلاد لا تعاني من ازمة اقتصادية فحسب، بل من أزمات سياسية وأخلاقية وثقافية.