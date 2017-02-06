ثلاثيني يسرق ختم طبيب ويزوّر وصفات للحصول على المهلوسات بعنابة

ألقت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية عنابة، صبيحة السبت، القبض على شاب في العقد الثالث من العمر، يعد من أخطر العناصر الإجرامية الناشطة في مجال المتاجرة في المهلوسات عبر إقليم ولاية عنابة، كما تمكنت من حجز كمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات البيع ووصفات طبية مزوّرة وختم طبيب مسروق.

العملية جاءت ثمرة استغلال معلومة أمنية دقيقة مفادها أن المشتبه فيه الذي يعد من المسبوقين قضائيا، قام بسرقة ختم طبيب، ثم استعمل ذلك الختم في تزوير وصفات طبية وهذا بهدف الحصول على حبوب مهلوسة من صيدليات الولاية ومن تم بيعها للمستهلكين، هذه المعلومات استغلتها عناصر الأمن بكل احترافية ووضعوا كمينا محكما، حيث إثر عملية تتبع وترصد أطيح به، وعثر بحوزته على كمية من الحبوب المهلوسة والختم المزور ومبلغ مالي من عائدات الترويج، المشتبه فيه تم تحويله فورا نحو مقر الأمن للتحقيق معه واستكمال مجريات التحقيق، ليحرر ضده ملف قضائي سيحال بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيته.