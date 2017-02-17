التشبث بالسلطة

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اعتقد ان هذا كوشنير يريد ان يجعل من تصريحات ماكرون شيء حقيقي بينما هي ليس اكثر من مسرحية استكلاخية المراد بها جر الجزائر إلى دعم مترشح لن يكون الرئيس والفائز سيكون فيون وبالتالي سيكون للاخير الذريعة التي بها يعادي الجزائر وبهذا الطرح نفهم ان باريس تحضر لفترة من العداء لاسباب كثيرة اهمها هزائم محميتها المروك على الصعيدين القاري والدولي وكذلك بسبب تنويع الجزائر توجهاتها الاقتصادية خاصة الصينية والعربية والامريكية وعلى الجزائر ان صحت فرضية الـفخ هذه ان تحذر منه وتكون على مسافة واحدة من كل المترشحين
SoloDZ - فرانسا الخداعة2017/02/18 على 19:361
اعتقد ان هذا كوشنير يريد ان يجعل من تصريحات ماكرون شيء حقيقي بينما هي ليس اكثر من مسرحية استكلاخية المراد بها جر الجزائر إلى دعم مترشح لن يكون الرئيس والفائز سيكون فيون وبالتالي سيكون للاخير الذريعة التي بها يعادي الجزائر وبهذا الطرح نفهم ان باريس تحضر لفترة من العداء لاسباب كثيرة اهمها هزائم محميتها المروك على الصعيدين القاري والدولي وكذلك بسبب تنويع الجزائر توجهاتها الاقتصادية خاصة الصينية والعربية والامريكية وعلى الجزائر ان صحت فرضية الـفخ هذه ان تحذر منه وتكون على مسافة واحدة من كل المترشحين