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التشبث بالسلطة

بريشة: أيوب
date 2017/02/18 | views 238 comments 1
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    SoloDZ - فرانسا الخداعة2017/02/18 على 19:36
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    اعتقد ان هذا كوشنير يريد ان يجعل من تصريحات ماكرون شيء حقيقي بينما هي ليس اكثر من مسرحية استكلاخية المراد بها جر الجزائر إلى دعم مترشح لن يكون الرئيس والفائز سيكون فيون وبالتالي سيكون للاخير الذريعة التي بها يعادي الجزائر وبهذا الطرح نفهم ان باريس تحضر لفترة من العداء لاسباب كثيرة اهمها هزائم محميتها المروك على الصعيدين القاري والدولي وكذلك بسبب تنويع الجزائر توجهاتها الاقتصادية خاصة الصينية والعربية والامريكية وعلى الجزائر ان صحت فرضية الـفخ هذه ان تحذر منه وتكون على مسافة واحدة من كل المترشحين

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