تكريم خالف دحماني بجامعة تيزي وزو يوم دراسي حول "حركية الأشخاص وسياسات الهجرة في المتوسط"

أكد المتدخلون خلال اليوم الدراسي حول "حركية الأشخاص وسياسات الهجرة في المتوسط" الذي احتضنته، الجمعة، قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة حسناوة، والذي نظمه قسم العلوم السياسية لجامعة مولود معمري بتيزي وزو، على أن الهجرة ليست الخطر الذي يهدد أوروبا، كما يزعم الأوروبيون، وخاصة تيارات اليمين المتطرف، وإنما هي وسيلة فقط للتغاضي عن حقيقة الاقتصاد الهش والأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا.

وتم خلال اليوم الدراسي الذي حضره كبار الأساتذة من بينهم مصطفى بن عبد العزيز والأستاذ زهير بوعمامة، والأستاذ عمر بغزوز، مناقشة مدى التفاعل بين حركية الأشخاص ومجتمعات شمال وجنوب المتوسط ، وتقييم السياسات العامة والاقليمية التي وضعتها مختلف الدول المتوسطية، كما تم التطرق إلى عدة مواضيع منها مفاهيم الحركية والهجرة وممارساتها عبر الزمن، المجتمعات الأورو-متوسطية كمجتمعات انطلاق، عبور أو استقبال المهاجرين، وموضوع الجيوسياسية الجديدة لحركية الأشخاص والطرق الجديدة للهجرة والأسباب المتجددة لتفاقم هذه الظاهرة.

وفي المحور الثاني من اليوم الدراسي تم مناقشة موضوع سياسات الهجرة في المتوسط، الفواعل التي تتدخل في وضع السياسات العامة للهجرة في الفضاء المتوسطي، سياسات الهجرة على ضفتي المتوسط بيت التكامل والتعارض.

وتطرق كل من نصر الدين ملوك ومحمد ملاح، وهما طلبة دكتوراه بجامعة مولود معمري إلى العولمة كسبب رئيسي لتفاقم ظاهرة الهجرة ، أما الأستاذ دعاس نور الدين من جامعة باتنة والأستاذة وأكلي ليندة من جامعة مولود معمري تناولا مداخلة حول الحق في المساعدة الانسانية للمهاجرين غير الشرعيين، أما الأستاذة فلة قصدالي (جامعة مولود معمري) تناولت مداخلة حول الاعلام الأوروبي وموجات الهجرة في المتوسط، أما الطالبة وسام شكلاط ( طالبة دكتوراه جامعة الجزائر 3) تحدثت خلال مداخلتها عن السياسة الألمانية في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية بين المقاربة الانسانية والأمنية، وبدوره تناول الأستاذ رابح زاوي (جامعة مولود معمري) موضوع عسكرة الحدود الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وألقى الأستاذ لوهاب حدرباش مداخلة بعنوان "التعاون الجزائري - الأوروبي للتصدي للهجرة غير الشرعية".

وتميزت التظاهرة العلمية بنقاش علمي أكاديمي بناء بين طلبة القسم والمحاضرين، واختتم اليوم الدراسي بتوزيع الشهادات على المشاركين، كما تم تكريم الكاتب خالف دحماني من طرف رئيس قسم العلوم السياسية ورئيس التظاهرة العلمية، وقدمت له شهادة تكريم على كتابه الذي صدر له عن دار الخلدونية بعنوان "نهاية الوهم الأمريكي وصياغة نظام دولي جديد".