وزراء حكومة سلال يشيّعون والد سيدي السعيد بتيزي وزو

date 2017/02/18 views 406 comments 2
author-picture

icon-writer رانية. م

شارك العديد من الوزراء في تشييع جنازة والد "عبد المجيد سيدي السعيد" الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، المجاهد "غزالي سيدي السعيد"الذي وافته المنية الجمعة، في منزله العائلي بتيزي وزو، حيث شيعه المئات من المواطنين إلى ممقبرة مدوحة في مدينة تيزي وزو، وتقدمهم عدد من الوزراء منهم وزراء العدل، النقل، الشبيبة والرياضة إلى جانب شقيق الرئيس "السعيد بوتفليقة".

icon-links تغطيات ذات صلة

وقد شاءت الصدف أن يوارى الراحل الثرى في اليوم الوطني للشهيد، حيث ألقى عدد من أصدقائه كلمة أشادوا فيها بخصال المجاهد الراحل، الذي كان رجلا معروفا بنضاله وتواضعه.

icon-tags
  • print