وزراء حكومة سلال يشيّعون والد سيدي السعيد بتيزي وزو

شارك العديد من الوزراء في تشييع جنازة والد "عبد المجيد سيدي السعيد" الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، المجاهد "غزالي سيدي السعيد"الذي وافته المنية الجمعة، في منزله العائلي بتيزي وزو، حيث شيعه المئات من المواطنين إلى ممقبرة مدوحة في مدينة تيزي وزو، وتقدمهم عدد من الوزراء منهم وزراء العدل، النقل، الشبيبة والرياضة إلى جانب شقيق الرئيس "السعيد بوتفليقة".

وقد شاءت الصدف أن يوارى الراحل الثرى في اليوم الوطني للشهيد، حيث ألقى عدد من أصدقائه كلمة أشادوا فيها بخصال المجاهد الراحل، الذي كان رجلا معروفا بنضاله وتواضعه.