يحضر فيديو كليب لأنشودته الجديدة " فاظفر بها" المنشد أبو خاطر يصور مشاهد بمنطقة تيكجدة السياحية بالبويرة

نزل المنشد الإماراتي المعروف " أحمد أبو خاطر" رفقة طاقمه التصويري وكذا المنشد الجزائري فادي طلبي بالمنطقة السياحية تيكجدة بالبويرة، السبت، من أجل تصوير مشاهد لفيديو الكليب الخاص بأنشودته الجديدة "فاظفر بها".

حيث اغتنم فرصة زيارته للجزائر رفقة المنشد الجزائري فادي طلبي لتصوير بعض المشاهد من مناطق مختلفة من الجزائر لدمجها في فديوهات لأناشيده، لاسيما وأن الأجواء كانت ملائمة بمنطقة تيكجدة التي امتزج فيها بياض الثلج بأشعة الشمس المشرقة، أين عكف الطاقم التصويري على اختيار أحسن الزوايا والخلفيات مع مناسبة زيارة العائلات للمنطقة مع نهاية الأسبوع، أما الأنشودة التي قام بتصوير مشاهد لها فتتعلق بحث الشباب على الزواج وحسن اختيار الشريك، في انتظار صدورها الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التصوير والتركيب.

للإشارة، فإن المنشد أبو خاطر قام بعدة زيارات للجزائر التي اختارها من أجل تصوير مشاهد فيديو كليب لألبوماته وأناشيده، كان أخرها أنشودة "يتيم" التي احتضنت صورت في حديقة الحامة والقصبة تحت إدارة المنشد فادي طلبي ومن إنجاز شركة دريم أرت.