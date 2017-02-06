يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتد من 18 إلى 23 فيفري 2017، وذلك لحضور فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر للدفاع"IDEX-2017" بأبوظبي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
وتندرج هذه الزيارة – حسب بيان وزارة الدفاع الوطني - في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
قايد صالح يُشارك في المعرض الدولي للدّفاع بالإمارات
نادية.س
يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتد من 18 إلى 23 فيفري 2017، وذلك لحضور فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر للدفاع"IDEX-2017" بأبوظبي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
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وتندرج هذه الزيارة – حسب بيان وزارة الدفاع الوطني - في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.