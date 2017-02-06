"الكسكس والرايب" يدخلان 42 شخصا المستشفى في معسكر

date 2017/02/18 views 494 comments 0
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icon-writer قادة مزيلة

نقل 43 شخصا بمدينة المحمدية في ولاية معسكر، السبت، إلى مستشفى دحاوى دحو، بعد إصابتهم بتسمم غذائي استدعى إخضاعهم للعناية الطبية المركزة.

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وقالت مصادر من المنطقة بأن المصابين، والذين كان من ضمنهم نسوة تراوحت أعمارهن ما بين الثلاثينيات والأربعينيات، و أطفال دون العاشرة من العمر ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي من خلال شعورهم بآلام حادة في المعدة مصحوبة بغثيان وقيء متكرر.

وأوضح بعضهم بأنهم كانوا قد تناولوا مساء الجمعة الكسكس والرايب خلال مأدبة عشاء أقامها أحد المعتمرين بإحدى المناطق التابعة للمحمدية. ورجحت مصادر طبية أن يكون الحليب الرايب فاسدا.

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