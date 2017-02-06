صدمة ماركون

خلفت تصريحات مرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماركون لقناة "الشروق نيوز"، والتي وصف فيها ممارسات الاستعمار "بالجرائم ضد الإنسانية"، صدمة في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية بشكل جعل الملف يدخل الحملة الإنتخابية.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية في الجزائر حول هذا الموقف الجديد، باستثناء أحمد أويحي، الذي وصفها بالحملة الانتخابية لكسب أصوات المهاجرين .

كيف ترى خلفية هذه التصريحات وهل ماكرون صادق في وصفه للاستعمار أم أنها مجرد حملة انتخابية؟، هل تعتقد أن تصريحات هذا السياسي الفرنسي، تعد بمثابة نقطة فاصلة بين مرحلتين بشأن تعامل فرنسا مع ماضيها الإجرامي؟، وهل ستدفع هذه التصريحات إلى خطاب جديد في باريس تجاه جرائمها في الجزائر؟