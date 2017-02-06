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صدمة ماركون
خلفت تصريحات مرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماركون لقناة "الشروق نيوز"، والتي وصف فيها ممارسات الاستعمار "بالجرائم ضد الإنسانية"، صدمة في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية بشكل جعل الملف يدخل الحملة الإنتخابية.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية في الجزائر حول هذا الموقف الجديد، باستثناء أحمد أويحي، الذي وصفها بالحملة الانتخابية لكسب أصوات المهاجرين .
كيف ترى خلفية هذه التصريحات وهل ماكرون صادق في وصفه للاستعمار أم أنها مجرد حملة انتخابية؟، هل تعتقد أن تصريحات هذا السياسي الفرنسي، تعد بمثابة نقطة فاصلة بين مرحلتين بشأن تعامل فرنسا مع ماضيها الإجرامي؟، وهل ستدفع هذه التصريحات إلى خطاب جديد في باريس تجاه جرائمها في الجزائر؟
الأمر أكبر من الحملة الإنتخابية - حتى و لو كان للحملة الإنتخابية2017/02/18 على 23:151
هناك سياسة مبنية على الحقيقة و الشجاعة، فهي إذا تتعدى الحملة الانتخابية؟ لأن المواجهة فيها تتطلب الإقناع، و للإقناع يجب أن يكون هناك اقتناع؟ و ماكرون يعلم جيدا بأنه سيواجه الكثيرين، و بالتالي فكلامه منبثق من اقتناع شخصي و شجاعة شخصية؟ و بالعكس اختار وقت الحملة الانتخابية لينشر الحقيقة التي هو مقتنع بها؟ كما أن الأمر لا يعنيه وحده بل أيضا، البعض من مستشاريه. و ما قاله ماكرون سيدفع بالآخرين إلى قول شيء ما، و بالتالي سيكون هناك أخذ و رد و سينتج عنه خطاب جديد، فيه الكثير من الحقيقة؟ "رأي خاص"