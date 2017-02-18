استغرب أولياء تلاميذ في المدرسة الابتدائية هزلة الطاهر "1"، الواقعة بحي الشط في مدينة الوادي، من قيام المديرة وكل هيئة التدريس، بالدخول في اضراب طيلة يوم الخميس، وذلك احتجاجا على اعتصام الأولياء عند مدخل المدرسة قبل ذلك بيومين للمطالبة بتغيير المديرة، في سابقة فريدة من نوعها مما دفع الأولياء للتساؤل، عن مدى شرعية هذا الاضراب، الذي شن بدون علم حتى الجهة الوصية.
لم تكن الأجواء عادية في المدرسة الابتدائية هزلة الطاهر "1". في مدينة الوادي، يوم الخميس الماضي عندما زارت الشروق المؤسسة في حدود الساعة الواحدة ظهرا، حيث علمنا من عدد من الأولياء والتلاميذ بأن المديرة وكل الأساتذة شنوا إضرابا للتنديد باحتجاج الأولياء، لكن المفارقة الأخرى هي أن لا أحد كان حاضرا في المؤسسة من مديرة وأساتذة، رغم أن القوانين المنظمة للإضرابات، تفرض بقاء المضربين في المؤسسة، والوحيد الذين كان هناك حارس المدرسة، وعدد من الأولياء الذين أتوا بأبنائهم لعل المعلمين يكونون قد استأنفوا عملهم في الفترة المسائية لكن لا شيء تغير، وعادوا بأبنائهم الى بيوتهم، وكشف عدد من أولياء الأمور أن الأوضاع في المدرسة، جد مضطربة ما بات يهدد المستقبل العلمي لفلذات أكبادهم، بعد أن انعكست الأوضاع على أداء الأساتذة، وحتى على الوضع العام للمدرسة.
وكان أولياء تلاميذ بالمدرسة قد وجهوا مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، حول أوضاعها تحصلت الشروق على نسخة منه، والتي اتهموا فيها المديرة بغيابها المتكرر عن المدرسة، وقيامها حسبهم بدور سلبي في العلاقة بين المدرسيين والأولياء حسب الرسالة، التي تطرق المشتكون فيها إلى ما قالوا إنه رفض المديرة للمساعدات العينية التي يتقدم بها الأولياء من أجل تحسين الوسط الذي يدرس فيها أبناؤهم، وعبر الممضون في الرسالة عن تذمرهم من أساليب العقاب الجسدي التي يقوم بها الأساتذة، حسب اتهاماتهم، ضد التلاميذ من خلال الضرب بالعصي، والأنابيب البلاستيكية، رغم وجود تعليمات صارمة من قبل الوزارة تمنع العقاب الجسدي. وحذر الأولياء من العواقب السلبية النفسية على أبنائهم جراء استخدام هذا الأساليب، خاصة بين تلاميذ التحضيري والسنة الأولى والثانية ابتدائي.
وأشارت الرسالة إلى قيام المديرة بالسماح لعدد من الأساتذة بالقيام بتقديم دروس الدعم مقابل 1200 دج للشهر عن كل تلميذ، رغم أن القانون يمنع تلقي مقابل مالي عن دروس الدعم المقدمة في المؤسسات التربوية بناء على القوانين المعمول بها في قطاع التربية، مما يضع عديد علامات الإستفهام حسبهم. وشدد الأولياء أنهم راسلوا مختلف الهيئات التي لها علاقة بالموضوع، من أجل حل لمشكل، وتحويل المديرة من المؤسسة التربوية، وتم إعلامهم بأنه سيتم تحويلها إلى مدرسة أخرى، لكن لا شيء حصل رغم مرور أسابيع على الوعد الذي تلقوه.
هذا وحاولنا الاتصال بمديرة المؤسسة لمعرفة ردها حول الاتهامات والمشاكل التي تعيشها المؤسسة إلى أننا اتصال بها هاتفيا مرارا، وقصدنا المدرسة الابتدائية أكثر من مرة، لكن لم نتحصل على أي رد.
من جهته، مدير التربية لولاية الوادي فضيل نزاري أكد في اتصال هاتفي بالشروق وفي معرض رده عن ما يجري في المدرسة الإبتدائية هزلة الطاهر "1" بمدينة الوادي، أن لا علم له ولا يوجد إضراب في المؤسسة المذكورة، واعتبر ما يجري فيها عاديا، ويحصل في أي مؤسسة تربوية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1عصابة "تختطف" خياطة عبر الفايسبوك إلى مصر!
2"لا أتمنى عودة البصر بعد الذي أنجزته في سنوات العمى"
3مغتربون يوكّلون محاميا في قضية الشابة المختفية بعد زواجها بفرنسا
4"لستُ مجبرا على انتظارك وأنت بمنزلك تتناول الفطور"!
5الرقابة القضائية لثلاثة طلبة وتاجر بتهمة خيانة الأمانة
Français English
الرأي
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
الفيديو
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
مصير مرهون لـ 480 تلميذ في مدرسة هزلة الطاهر "1" بالوادي
الأولياء يتهمون المديرة بتحويل الابتدائية إلى ملكية خاصة
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
استغرب أولياء تلاميذ في المدرسة الابتدائية هزلة الطاهر "1"، الواقعة بحي الشط في مدينة الوادي، من قيام المديرة وكل هيئة التدريس، بالدخول في اضراب طيلة يوم الخميس، وذلك احتجاجا على اعتصام الأولياء عند مدخل المدرسة قبل ذلك بيومين للمطالبة بتغيير المديرة، في سابقة فريدة من نوعها مما دفع الأولياء للتساؤل، عن مدى شرعية هذا الاضراب، الذي شن بدون علم حتى الجهة الوصية.
تغطيات ذات صلة
ببومرداس طوابع بريدية تكشف احتيالا يقوم به رعيتان إفريقيان
طائر "اللقلق" هو من تسبب في قطع الكهرباء عن 6 آلاف زبون بباتنة !
الأولياء يتهمون المديرة بتحويل الابتدائية إلى ملكية خاصة
رئيس نادي كروي يبيع سكنات وهمية بوهران
"الكسكس والرايب" يدخلان 42 شخصا المستشفى في معسكر
لم تكن الأجواء عادية في المدرسة الابتدائية هزلة الطاهر "1". في مدينة الوادي، يوم الخميس الماضي عندما زارت الشروق المؤسسة في حدود الساعة الواحدة ظهرا، حيث علمنا من عدد من الأولياء والتلاميذ بأن المديرة وكل الأساتذة شنوا إضرابا للتنديد باحتجاج الأولياء، لكن المفارقة الأخرى هي أن لا أحد كان حاضرا في المؤسسة من مديرة وأساتذة، رغم أن القوانين المنظمة للإضرابات، تفرض بقاء المضربين في المؤسسة، والوحيد الذين كان هناك حارس المدرسة، وعدد من الأولياء الذين أتوا بأبنائهم لعل المعلمين يكونون قد استأنفوا عملهم في الفترة المسائية لكن لا شيء تغير، وعادوا بأبنائهم الى بيوتهم، وكشف عدد من أولياء الأمور أن الأوضاع في المدرسة، جد مضطربة ما بات يهدد المستقبل العلمي لفلذات أكبادهم، بعد أن انعكست الأوضاع على أداء الأساتذة، وحتى على الوضع العام للمدرسة.
وكان أولياء تلاميذ بالمدرسة قد وجهوا مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، حول أوضاعها تحصلت الشروق على نسخة منه، والتي اتهموا فيها المديرة بغيابها المتكرر عن المدرسة، وقيامها حسبهم بدور سلبي في العلاقة بين المدرسيين والأولياء حسب الرسالة، التي تطرق المشتكون فيها إلى ما قالوا إنه رفض المديرة للمساعدات العينية التي يتقدم بها الأولياء من أجل تحسين الوسط الذي يدرس فيها أبناؤهم، وعبر الممضون في الرسالة عن تذمرهم من أساليب العقاب الجسدي التي يقوم بها الأساتذة، حسب اتهاماتهم، ضد التلاميذ من خلال الضرب بالعصي، والأنابيب البلاستيكية، رغم وجود تعليمات صارمة من قبل الوزارة تمنع العقاب الجسدي. وحذر الأولياء من العواقب السلبية النفسية على أبنائهم جراء استخدام هذا الأساليب، خاصة بين تلاميذ التحضيري والسنة الأولى والثانية ابتدائي.
وأشارت الرسالة إلى قيام المديرة بالسماح لعدد من الأساتذة بالقيام بتقديم دروس الدعم مقابل 1200 دج للشهر عن كل تلميذ، رغم أن القانون يمنع تلقي مقابل مالي عن دروس الدعم المقدمة في المؤسسات التربوية بناء على القوانين المعمول بها في قطاع التربية، مما يضع عديد علامات الإستفهام حسبهم. وشدد الأولياء أنهم راسلوا مختلف الهيئات التي لها علاقة بالموضوع، من أجل حل لمشكل، وتحويل المديرة من المؤسسة التربوية، وتم إعلامهم بأنه سيتم تحويلها إلى مدرسة أخرى، لكن لا شيء حصل رغم مرور أسابيع على الوعد الذي تلقوه.
هذا وحاولنا الاتصال بمديرة المؤسسة لمعرفة ردها حول الاتهامات والمشاكل التي تعيشها المؤسسة إلى أننا اتصال بها هاتفيا مرارا، وقصدنا المدرسة الابتدائية أكثر من مرة، لكن لم نتحصل على أي رد.
من جهته، مدير التربية لولاية الوادي فضيل نزاري أكد في اتصال هاتفي بالشروق وفي معرض رده عن ما يجري في المدرسة الإبتدائية هزلة الطاهر "1" بمدينة الوادي، أن لا علم له ولا يوجد إضراب في المؤسسة المذكورة، واعتبر ما يجري فيها عاديا، ويحصل في أي مؤسسة تربوية.