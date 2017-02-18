يدعون بأن أرملة ضحية لـ"بوكو حرام" تحتاج مساعدة ببومرداس طوابع بريدية تكشف احتيالا يقوم به رعيتان إفريقيان

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من ضبط وإيقاف رعيتين إفريقيين من جنسية نيجيرية كانا بصدد شراء عدد كبير من الطوابع البريدية من المركز البريدي لبومرداس واستعمالها في عملية النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إرسال أظرفه بها أرقام هواتف لأشخاص قصد الإيقاع بهم بأسلوب احتيالي .

وذلك بالإدعاء أن هناك امرأة قتل زوجها من طرف جماعات "بوكو حرام" وتركت مبلغا ماليا معتبرا تريد استرجاعه ومن يقوم بذلك له نصيب منه، حيث تم تحويل هذين الشخصين إلى المصلحة، ومن خلال التحقيق ضبط معهما200 طابع بريدي من فئة 25 دج و29 ظرفا بريديا مدون عليها هويات وعناوين أشخاص يقطنون في العديد من ولايات الوطن كانوا بصدد إرسالها لهم.

أما ما تضمنته الأظرفة البريدية فهي كتابة عناوين وهمية لسيدة يزعمون أنها تقطن ببريطانيا توفي زوجها وأنها ورثت مبلغا ماليا معتبرا ومن تصله الرسالة بإمكانه الاتصال بها هاتفيا أو عن طريق البريد الإلكتروني المبين في الرسالة، أين سترسل له مبلغا يقدر بـ5 ملايين أورو، وبعد استكمال الإجراءات القانونية بسماع المعنيين، تم ثبوت جريمة النصب والاحتيال ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين، لتبقى علامة الاستفهام مرسومة، حول كيفية حصولهما على عناوين المواطنين.