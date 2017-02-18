قتيلان و16 جريحا في حادث مرور بإيليزي

لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء السبت، بإقليم بلدية إيليزي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الأحد، أن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 3 بالنقطة الكيلومترية 170 باتجاه التجمع السكاني إفني إثر انقلاب شاحنة مما تسبب في مقتل على الفور طفلين "أ.م" يبلغ من العمر 12 سنة و"ب.ع" يبلغ من العمر 8 سنوات، وجرح 16 آخرين كانوا جميعهم على نفس الشاحنة وفقا نفس المصدر.

وتم إسعاف 7 جرحى بقاعة العلاج بالتجمع السكاني إفني، حيث وفرت مصالح الحماية المدنية طبيبا وممرضا لمتابعة الحالة الصحية للمرضى فيما نقل 9 آخرون نحو المؤسسة العمومية الإستشفائية "تارقي وانتيميضي" بعاصمة الولاية، وأجليت جثتا الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.