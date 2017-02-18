قتيلان و16 جريحا في حادث مرور بإيليزي

date 2017/02/19 views 19 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين/واج

لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء السبت، بإقليم بلدية إيليزي.

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وأفادت مصالح الحماية المدنية، الأحد، أن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 3 بالنقطة الكيلومترية 170 باتجاه التجمع السكاني إفني إثر انقلاب شاحنة مما تسبب في مقتل على الفور طفلين "أ.م" يبلغ من العمر 12 سنة و"ب.ع" يبلغ من العمر 8 سنوات، وجرح 16 آخرين كانوا جميعهم على نفس الشاحنة وفقا نفس المصدر.

وتم إسعاف 7 جرحى بقاعة العلاج بالتجمع السكاني إفني، حيث وفرت مصالح الحماية المدنية طبيبا وممرضا لمتابعة الحالة الصحية للمرضى فيما نقل 9 آخرون نحو المؤسسة العمومية الإستشفائية "تارقي وانتيميضي" بعاصمة الولاية، وأجليت جثتا الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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