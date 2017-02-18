توقيف 8 بارونات مخدرات بوهران تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالبويرة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، من تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية، 8 بارونات مخدرات وضبطت 1 كلغ من الكوكايين، فيما تم ضبط 3 مهربين على متن شاحنتين محملتين بـ(8535) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وورقلة بالناحية العسكرية الرابعة.

وأضاف البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت ثمانية 8 مهربين، فيما حجزت شاحنة و6 مركبات و6 أجهزة كشف عن المعادن، في حين تم توقيف 53 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وبشار وأدرار.

وأحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.