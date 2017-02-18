رفع مكتب البويرة لمنظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بجامعة أكلي محند أولحاج، الجمعة، تقريرا مستعجلا لوزير التعليم العالي يدعوه فيه التدخل من أجل إنقاذ الجامعة من شبح السنة البيضاء الذي يهدد الدراسة بالكثير من المعاهد كالحقوق، متهما من أسماهم بأشباه المسؤولين بتحويل الحرم الجامعي إلى حرب عصابات لممارسة البلطجة وزرع الفتنة وسط الطلبة.
التقرير الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، والذي يبدو أنه استند لمقال سابق لها حول شبح السنة البيضاء المهدد للدراسة بالجامعة، تم توجيهه إلى وزير التعليم العالي الطاهر حجار بصفة مستعجلة قصد التدخل لوضع حد للظواهر الخطيرة التي تشهدها الجامعة، إضافة إلى المشاكل البيداغوجية والاجتماعية التي قال عنها المكتب بأنه تم تحملها ضمانا لاستقرار الجامعة ودخول جامعي ناجح، إلا أن الواقع وحسب التقرير صادم للجميع باعتبار وجود من أسماهم بأشباه المسؤولين، الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ومناصبهم الخاصة، حتى ولو تطلب ذلك – يضيف التقرير- زرع الفتنة وسط الطلبة، وذلك بواسطة استغلال بعض الطلبة لإثارة الفوضى والتشويش على المسار الدراسي، تلك الممارسات التي قال عنها التقرير بأنها لا تستعمل إلا بين العصابات التي تريد احتكار الجامعة في أيدي فئة معينة.
يحدث هذا في ظل صمت رئيس الجامعة الذي اكتفى حسبه بمراقبة الأوضاع والتفرج عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الرضوخ لهم، وهو ما زاد من تعنت بعض الطلبة الذين اقتنعوا بجدوى الإضراب للوصول إلى الهدف المنشود على غرار ما يحصل بكلية الحقوق والعلوم التطبيقية وما يهددهما من شبح السنة البيضاء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1عصابة "تختطف" خياطة عبر الفايسبوك إلى مصر!
2مغتربون يوكّلون محاميا في قضية الشابة المختفية بعد زواجها بفرنسا
3"لستُ مجبرا على انتظارك وأنت بمنزلك تتناول الفطور"!
4الأولياء يتهمون المديرة بتحويل الابتدائية إلى ملكية خاصة
5تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالبويرة
Français English
الرأي
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
الفيديو
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
أرسل تقريرا مستعجلا لوزير التعليم العالي قصد التدخل وإنقاذ الجامعة
الاتحاد الوطني للطلبة بالبويرة يتهم مسؤولي الجامعة بالبلطجة
أحسن حراش
رفع مكتب البويرة لمنظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بجامعة أكلي محند أولحاج، الجمعة، تقريرا مستعجلا لوزير التعليم العالي يدعوه فيه التدخل من أجل إنقاذ الجامعة من شبح السنة البيضاء الذي يهدد الدراسة بالكثير من المعاهد كالحقوق، متهما من أسماهم بأشباه المسؤولين بتحويل الحرم الجامعي إلى حرب عصابات لممارسة البلطجة وزرع الفتنة وسط الطلبة.
تغطيات ذات صلة
الاتحاد الوطني للطلبة بالبويرة يتهم مسؤولي الجامعة بالبلطجة
قتيلان و16 جريحا في حادث مرور بإيليزي
تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالبويرة
المئات من ذوي الأمراض المزمنة والمطلقات والأيتام يعانون
قتيلان و16 جريحا في حادث مرور بإيليزي
التقرير الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، والذي يبدو أنه استند لمقال سابق لها حول شبح السنة البيضاء المهدد للدراسة بالجامعة، تم توجيهه إلى وزير التعليم العالي الطاهر حجار بصفة مستعجلة قصد التدخل لوضع حد للظواهر الخطيرة التي تشهدها الجامعة، إضافة إلى المشاكل البيداغوجية والاجتماعية التي قال عنها المكتب بأنه تم تحملها ضمانا لاستقرار الجامعة ودخول جامعي ناجح، إلا أن الواقع وحسب التقرير صادم للجميع باعتبار وجود من أسماهم بأشباه المسؤولين، الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ومناصبهم الخاصة، حتى ولو تطلب ذلك – يضيف التقرير- زرع الفتنة وسط الطلبة، وذلك بواسطة استغلال بعض الطلبة لإثارة الفوضى والتشويش على المسار الدراسي، تلك الممارسات التي قال عنها التقرير بأنها لا تستعمل إلا بين العصابات التي تريد احتكار الجامعة في أيدي فئة معينة.
يحدث هذا في ظل صمت رئيس الجامعة الذي اكتفى حسبه بمراقبة الأوضاع والتفرج عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الرضوخ لهم، وهو ما زاد من تعنت بعض الطلبة الذين اقتنعوا بجدوى الإضراب للوصول إلى الهدف المنشود على غرار ما يحصل بكلية الحقوق والعلوم التطبيقية وما يهددهما من شبح السنة البيضاء.