أرسل تقريرا مستعجلا لوزير التعليم العالي قصد التدخل وإنقاذ الجامعة الاتحاد الوطني للطلبة بالبويرة يتهم مسؤولي الجامعة بالبلطجة

رفع مكتب البويرة لمنظمة الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بجامعة أكلي محند أولحاج، الجمعة، تقريرا مستعجلا لوزير التعليم العالي يدعوه فيه التدخل من أجل إنقاذ الجامعة من شبح السنة البيضاء الذي يهدد الدراسة بالكثير من المعاهد كالحقوق، متهما من أسماهم بأشباه المسؤولين بتحويل الحرم الجامعي إلى حرب عصابات لممارسة البلطجة وزرع الفتنة وسط الطلبة.

التقرير الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، والذي يبدو أنه استند لمقال سابق لها حول شبح السنة البيضاء المهدد للدراسة بالجامعة، تم توجيهه إلى وزير التعليم العالي الطاهر حجار بصفة مستعجلة قصد التدخل لوضع حد للظواهر الخطيرة التي تشهدها الجامعة، إضافة إلى المشاكل البيداغوجية والاجتماعية التي قال عنها المكتب بأنه تم تحملها ضمانا لاستقرار الجامعة ودخول جامعي ناجح، إلا أن الواقع وحسب التقرير صادم للجميع باعتبار وجود من أسماهم بأشباه المسؤولين، الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ومناصبهم الخاصة، حتى ولو تطلب ذلك – يضيف التقرير- زرع الفتنة وسط الطلبة، وذلك بواسطة استغلال بعض الطلبة لإثارة الفوضى والتشويش على المسار الدراسي، تلك الممارسات التي قال عنها التقرير بأنها لا تستعمل إلا بين العصابات التي تريد احتكار الجامعة في أيدي فئة معينة.

يحدث هذا في ظل صمت رئيس الجامعة الذي اكتفى حسبه بمراقبة الأوضاع والتفرج عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الرضوخ لهم، وهو ما زاد من تعنت بعض الطلبة الذين اقتنعوا بجدوى الإضراب للوصول إلى الهدف المنشود على غرار ما يحصل بكلية الحقوق والعلوم التطبيقية وما يهددهما من شبح السنة البيضاء.