السعودية: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب العالمي

وصف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إيران بأكبر دولة راعية للإرهاب وإنها ليست دولة مواطنة.

وأوضح عادل الجبير في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تتوسع في دعمها للإرهاب، مشيرا إلى أنها استقبلت قيادات القاعدة خلال الحرب الأميركية على التنظيم المتطرف، وأضاف "ربما هناك صفقة بين إيران والقاعدة وداعش".

وبخصوص الملفين السوري واليمني، كشف الجبير أن إيران تلعب دورا مدمرا في سوريا وتدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كماتمول الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تقوم إيران بتغيير سياساتها لإقامة علاقات بناءة معها.

وأضاف المتحدث، أن المجتمع الدولي يحتاج إلى وضع "خطوط حمراء" واضحة لوقف تصرفات إيران.

من جهة أخرى، ذكر الجبير أن بلاده تتعاون مع الإدارة الأميركية الحالية بشكل وثيق، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي رجل أعمال يعمل على حل المشاكل.