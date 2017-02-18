منحت مديرية النقل بالبويرة للناقلين الخواص العاملين عبر خط عاصمة الولاية وبلدية حيزر شرق الولاية رخصة استثنائية للتكفل بنقل المسافرين الراغبين في التنقل إلى المنطقة السياحية بتيكجدة وذلك وفق رزنامة 3 أيام في الأسبوع.
الاتفاق تم التوصل إليه بعد تعليمات كان والي البويرة قد وجهها للتكفل بفتح خطوط نقل منتظمة بين البويرة وتيكجدة السياحية، حيث تم عقد اجتماع في الخصوص جمع بين مديرية النقل وممثلين عن الناقلين وكذا الأمين الولائي لاتحاد الناقلين، حيث تم التوصل إلى وضع رزنامة عمل يتكفل وفقها الناقلون العاملون عبر خط عاصمة الولاية وحيزر بنقل الراغبين في التنقل إلى تيكجدة كل يوم جمعة وسبت وثلاثاء ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء انطلاقا من محطة واد الدهوس بعاصمة الولاية.
كما تهدف العملية في بعدها السياحي إلى تشجيع وتسهيل عملية تنقل العائلات أو الأفراد إلى المنطقة السياحية قصد استكشاف جمالها، لاسيما مع فصل الشتاء وما يصاحب ذلك من تساقط للثلوج يزيدها جمالا ورونقا بالإضافة إلى ما تتوفر عليه من مرافق استقبال بالمركب السياحي وغيرها، حيث أمل الجهات المعنية أن تصبح قطبا سياحيا بامتياز.
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بهدف تشجيع وتسهيل تنقل العائلات إلى المنطقة السياحية
فتح خطوط نقل جديدة بين البويرة وتيكجدة 3 أيام في الأسبوع
أحسن حراش
منحت مديرية النقل بالبويرة للناقلين الخواص العاملين عبر خط عاصمة الولاية وبلدية حيزر شرق الولاية رخصة استثنائية للتكفل بنقل المسافرين الراغبين في التنقل إلى المنطقة السياحية بتيكجدة وذلك وفق رزنامة 3 أيام في الأسبوع.
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الاتفاق تم التوصل إليه بعد تعليمات كان والي البويرة قد وجهها للتكفل بفتح خطوط نقل منتظمة بين البويرة وتيكجدة السياحية، حيث تم عقد اجتماع في الخصوص جمع بين مديرية النقل وممثلين عن الناقلين وكذا الأمين الولائي لاتحاد الناقلين، حيث تم التوصل إلى وضع رزنامة عمل يتكفل وفقها الناقلون العاملون عبر خط عاصمة الولاية وحيزر بنقل الراغبين في التنقل إلى تيكجدة كل يوم جمعة وسبت وثلاثاء ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء انطلاقا من محطة واد الدهوس بعاصمة الولاية.
كما تهدف العملية في بعدها السياحي إلى تشجيع وتسهيل عملية تنقل العائلات أو الأفراد إلى المنطقة السياحية قصد استكشاف جمالها، لاسيما مع فصل الشتاء وما يصاحب ذلك من تساقط للثلوج يزيدها جمالا ورونقا بالإضافة إلى ما تتوفر عليه من مرافق استقبال بالمركب السياحي وغيرها، حيث أمل الجهات المعنية أن تصبح قطبا سياحيا بامتياز.