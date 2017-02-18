فيما توفي كهل داخل حمام شعبي إنقاذ عائلة من ثلاثة أفراد من الموت اختناقا بالغاز في بلعباس

توفي كهل يبلغ من العمر 49 سنة، داخل حمام شعبي بقرية بلولادي بسيدي بلعباس، مساء السبت، موازاة مع ذلك، كانت مصالح الحماية المدنية، قد أنقذت مساء نفس اليوم، عائلة من ثلاثة أفراد بعاصمة الولاية، من الموت اختناقا بتسرب أحادي أكسيد الكربون.

أفادت مصادر محلية لـ"الشروق"، أن الضحية توفي بعد وقت وجيز من دخوله الحمام، حيث أغمي عليه قبل أن يتأكد كل من حاول إسعافه أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبينما فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة التي يرشح أنها تعود لإصابته بأزمة قلبية، كانت مصالح الحماية المدنية، قد أنقذت عائلة من ثلاثة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 5 و24 سنة، من الموت المحقق اختناقا بتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، بمقر سكنهم الواقع بحي سيدي الجيلالي بعاصمة الولاية، بعدما تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية التابعة للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني، وكانت مصادر استشفائية قد أكدت استقرار حالتهم الصحية.

يذكر أن تسرب غاز أول أكسيد الكربون، كان قد تسبب في وفاة شخصين منذ مطلع السنة الحالية، في حادثين منفصلين، الأول وقع بقرية بلولادي وأسفر عن مصرع شخص في العقد الرابع من عمره، بينما الحادث الثاني فوقع بحي الجزيرة الجديدة، أين لقيت أم تبلغ من العمر 49 سنة مصرعها بعين المكان، بينما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ ابنتها البالغة من العمر 27 من الهلاك.