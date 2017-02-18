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ترصده بعد مغادرته مركز البريد
مسبوق يقتل شيخا في السبعين بعد سلبه راتبه في بومرداس
أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، البت في قضية قتل ارتكبها شاب في عقده الثاني في حق شيخ في 75 من العمر بعد أن اعترضه وقام بسرقته.
تفاصيل القضية تعود لشهر نوفمبر من سنة 2016 لما قامت مصالح أمن دائرة اختصاص بودواو بفتح تحقيق من أجل فك خيوط لغز العثور على جثة شيخ تعرض للقتل عن طريق الاعتداء بواسطة سلاح أبيض وقد أخذت التحريات وقتا كون المجني عليه لم يكن يحوز على وثائق تؤكد هويته، كما أنها لم تتلق أي بلاغ عن اختفاء المعني إلا بعد مرور 10 أيام وكون الضحية ينحدر من ولاية بالشرق الجزائري وقد حضر في تاريخ الوقائع إلأى منطقة بودواو في زيارة لابنته المتزوجة هناك.
ومن خلال التحريات المكثفة تم التوصل للجاني وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية في عدة قضايا خاصة في مجال الاعتداءات والمتاجرة في المخدرات، وقد اعترف هذا الأخير بجريمة القتل التي نسبت إليه، خاصة بعد شهادة أحد المواطنين الذين بلغ عن الجثة، حيث أكد أنه لمح المتهم يحوم في المنطقة في التاريخ المصادف لارتكاب الجريمة.
كما لم ينكر المتهم خلال مواجهته أمام التحقيق أنه ارتكب جريمة القتل بعد مقاومته من طرف الضحية الذي ترصد له منذ خروجه من مركز البريد بوسط مدينة بودواو وبقي يتتبع خطواته بنية سرقة راتبه الذي سحبه يومها ولما وصل الضحية إلى لمكان معزول، حيث يتواجد منزل صهره تهجم عليه، مهددا إياه بواسطة سكين كان يخفيه تحت ملابسه، لكن الضحية حاول مقاومته ودخل معه في اشتباك انتهى بالاعتداء عليه وأرداه قتيلا.
ومن أجل اخفاء معالم الجريمة، قام الجاني بسحب الجثة على حافة الطريق وألقاه في الأحراش بعد تجريده من مبلغ مالي قدره بمليون سنتيم ودفتر شيكات إلى جانب وثائقه الشخصية.
مواطن2017/02/19 على 18:381
اولاد لحرام في كل مكان في مدينة بوفاريك ابي شيخ ضعيف الجسد 80 سنة سلبوله راتبه سرقوه المقدر با 9000دج تاع لنتريت الزريعة الخامجة فوق الارض ينحرقو بيهم دراهم لحرام وكالين الجيفة
salim - algerie2017/02/19 على 18:432
أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، البت في قضية قتل ارتكبها شاب في عقده الثاني في حق شيخ في 75 من العمر بعد أن اعترضه وقام بسرقته !!!!!!!! و هل يحتاج هذا الكلب الى محاكمة ??? من المفروض ان يعدم مباشرة.