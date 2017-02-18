توج الطفل الجزائري زمزم الأخضر بالطيب بالمرتبة الثانية عن فئة البيئة في الدورة الخامسة لبينالي الشارقة. وتألقت الجزائر في الأعمال الفردية، إضافة إلى فاطمة سوراج علمان من الهند، التي توجت بالمرتبة الأولى، والمركز الثالث عاد إلى فاطمة عيسى محمد بن قضيب من الإمارات.
وسيطرت الإمارات على جوائز فئة التصاميم المعمارية، حيث حصدت المركز الأول شروق عثمان علي الحمادي، والثاني عائشة علي أحمد محمد، والثالث مريم علي جابر علي. وفي فئة الفنتازيا والواقع، حصلت على المركز الأول هند عبد الله الميل من الإمارات، والمركز الثاني مريم فاطمة أديبخان من الهند، وحلت سعود ربيع العنزي من الإمارات في المركز الثالث. وذلك بعد منافسة بين 376 عمل فني امتدت على مدار شهر كامل، وحضور أكثر من 7300 زائر لفعالياته.
وشهدت الدورة الخامسة مشاركات فنية واسعة من1663 طفل من مختلف بلدان العالم، تأهل منهم 785 لتعرض أعمالهم في البينالي، الذي أقيم في الفترة من 15 جانفي الماضي وحتى 15 فيفري الجاري.
أما في الأعمال الجماعية، ففي فئة البيئة ذهب المركز الأول إلى 74 من الأطفال في الإمارات الذين شاركوا في ورشة "في عالم البراري" بإشراف الفنان علي مراد. ونال المركز الثاني مجموعة من الأطفال من مخيم الزعتري بالأردن الذين صنعوا لوحتهم الفنية خلال ورشة "آلاف الأميال تحت البحر"، تحت إشراف الفنانة دانة المزروعي، القيم العام للبينالي، وحصل على المركز الثالث 15 من أطفال دار زايد الخير للأيتام بجزر المالديف، الذين قدموا العمل الفائز خلال ورشة نُظمت بإشراف الفنانة حصة سيف المزروعي.
وشارك في تحكيم الأعمال الفنية كل من الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، والفنانة نجاة مكي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعلا خلف، المتخصصة في البحث والتطوير، والمشرفة على برامج التدريب الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالإضافة إلى الفنان جيمس ماثيوز، الحاصل على شهادة الماجستير من قسم الفنون الجميلة من جامعة نيوكاسل أبون تاين.
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أطفال الإمارات يحصدون جوائز التصاميم المعمارية
الجزائري زمزم الأخضر بالطيب يتوج في "بينالي الشارقة" للأطفال
آسيا شلابي
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
توج الطفل الجزائري زمزم الأخضر بالطيب بالمرتبة الثانية عن فئة البيئة في الدورة الخامسة لبينالي الشارقة. وتألقت الجزائر في الأعمال الفردية، إضافة إلى فاطمة سوراج علمان من الهند، التي توجت بالمرتبة الأولى، والمركز الثالث عاد إلى فاطمة عيسى محمد بن قضيب من الإمارات.
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وسيطرت الإمارات على جوائز فئة التصاميم المعمارية، حيث حصدت المركز الأول شروق عثمان علي الحمادي، والثاني عائشة علي أحمد محمد، والثالث مريم علي جابر علي. وفي فئة الفنتازيا والواقع، حصلت على المركز الأول هند عبد الله الميل من الإمارات، والمركز الثاني مريم فاطمة أديبخان من الهند، وحلت سعود ربيع العنزي من الإمارات في المركز الثالث. وذلك بعد منافسة بين 376 عمل فني امتدت على مدار شهر كامل، وحضور أكثر من 7300 زائر لفعالياته.
وشهدت الدورة الخامسة مشاركات فنية واسعة من1663 طفل من مختلف بلدان العالم، تأهل منهم 785 لتعرض أعمالهم في البينالي، الذي أقيم في الفترة من 15 جانفي الماضي وحتى 15 فيفري الجاري.
أما في الأعمال الجماعية، ففي فئة البيئة ذهب المركز الأول إلى 74 من الأطفال في الإمارات الذين شاركوا في ورشة "في عالم البراري" بإشراف الفنان علي مراد. ونال المركز الثاني مجموعة من الأطفال من مخيم الزعتري بالأردن الذين صنعوا لوحتهم الفنية خلال ورشة "آلاف الأميال تحت البحر"، تحت إشراف الفنانة دانة المزروعي، القيم العام للبينالي، وحصل على المركز الثالث 15 من أطفال دار زايد الخير للأيتام بجزر المالديف، الذين قدموا العمل الفائز خلال ورشة نُظمت بإشراف الفنانة حصة سيف المزروعي.
وشارك في تحكيم الأعمال الفنية كل من الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، والفنانة نجاة مكي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعلا خلف، المتخصصة في البحث والتطوير، والمشرفة على برامج التدريب الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالإضافة إلى الفنان جيمس ماثيوز، الحاصل على شهادة الماجستير من قسم الفنون الجميلة من جامعة نيوكاسل أبون تاين.