أطلق متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الطبعة الحادية عشرة لمسابقته الشهيرة "نجمة الإعلام"، وهو الحدث الذي ينتظره بشغف محترفو الإعلام الجزائري. وأعلن عن فتح الترشيحات ابتداء من 19 فيفري 2017.
وحسب بيان للمتعامل، أصبحت هذه المسابقة، التي أطلقها أوريدو سنة 2007، مع مر السنين موعدا مهما في المشهد الإعلامي الجزائري الذي يجلب عددا متزايدا من المشاركين الصحفيين.
وبهدف تثمين المواهب الصحفية، تتميز الطبعة الحادية عشرة لنجمة الإعلام التي تُكافئ الأعمال الموجهة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتوسيع موضوعها هذه السنة إلى الاقتصاد الرقمي بجميع أبعاده وتطبيقاته.
وبمناسبة إطلاق الطبعة الحادية عشرة لنجمة الإعلام، صرح المدير العام لـ"أوريدو"، هندريك كاستيل: "من خلال مسابقة نجمة الإعلام، نُؤكد إرادتنا على تثمين عمل الإعلاميين الجزائريين في تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي".
"وتُمثل هذه المسابقة ثمرة المبادرات التي أطلقها "أوريدو" تجاه صحفيي ومهنيي قطاع الإعلام، نحن مُصممون على إبقاء هذه الشراكة وتوطيدها أكثر. أُشجع وأدعو الصحافيين الجزائريين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى المشاركة في هذه المسابقة المُوجهة إليهم حصريا". وتتدرج جوائز المسابقة المالية من مبلغ 500 ألف دينار إلى 300 ألف دينار والجائزة الثالثة بقيمة 200 ألف دينار.
هذا، ويشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو بثّت ما بين 22 أفريل 2016 و06 أفريل 2017.
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توسيع موضوع المسابقة ليشمل "الاقتصاد الرقمي"
مسابقة نجمة الإعلام لـ"أوريدو" تعود بمكافآت تصل 50 مليونا
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
أطلق متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الطبعة الحادية عشرة لمسابقته الشهيرة "نجمة الإعلام"، وهو الحدث الذي ينتظره بشغف محترفو الإعلام الجزائري. وأعلن عن فتح الترشيحات ابتداء من 19 فيفري 2017.
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وحسب بيان للمتعامل، أصبحت هذه المسابقة، التي أطلقها أوريدو سنة 2007، مع مر السنين موعدا مهما في المشهد الإعلامي الجزائري الذي يجلب عددا متزايدا من المشاركين الصحفيين.
وبهدف تثمين المواهب الصحفية، تتميز الطبعة الحادية عشرة لنجمة الإعلام التي تُكافئ الأعمال الموجهة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتوسيع موضوعها هذه السنة إلى الاقتصاد الرقمي بجميع أبعاده وتطبيقاته.
وبمناسبة إطلاق الطبعة الحادية عشرة لنجمة الإعلام، صرح المدير العام لـ"أوريدو"، هندريك كاستيل: "من خلال مسابقة نجمة الإعلام، نُؤكد إرادتنا على تثمين عمل الإعلاميين الجزائريين في تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي".
"وتُمثل هذه المسابقة ثمرة المبادرات التي أطلقها "أوريدو" تجاه صحفيي ومهنيي قطاع الإعلام، نحن مُصممون على إبقاء هذه الشراكة وتوطيدها أكثر. أُشجع وأدعو الصحافيين الجزائريين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى المشاركة في هذه المسابقة المُوجهة إليهم حصريا". وتتدرج جوائز المسابقة المالية من مبلغ 500 ألف دينار إلى 300 ألف دينار والجائزة الثالثة بقيمة 200 ألف دينار.
هذا، ويشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو بثّت ما بين 22 أفريل 2016 و06 أفريل 2017.