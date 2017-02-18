سلبته سيارته وأمواله عصابة يقودها شرطي تعذب جزائريا وتنكل به في ليبيا

عذبت عصابة يقودها رجل أمن ليبي، نهاية الأسبوع الماضي، شابا ينحدر من وادي سوف، في أحد المنازل، الواقعة على بعد مئات الأمتار من معبر رأس الجدير الحدودي الذي يفصل بين الأراضي التونسية والليبية. وذلك بعد أن سلبت منه سيارته وأمواله.

حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن الضحية، البالغ من العمر 29 سنة، سافر إلى التراب الليبي عبر الأراضي التونسي يوم الإربعاء الماضي، على متن سيارته، وهي من نوع "هيونداي أكسنت" بلوحة ترقيم جزائرية. وبعد أن أكمل إجراءات العبور في المركز الحدودي التونسي بشكل عادي، قصد المعبر الليبي حيث لاحظ أحد رجال الأمن الليبيين مبلغا ماليا معتبرا يحمله الضحية، الذي يتاجر في الملابس ومواد التجميل..

وبعد أن سمح له بالمرور، أبلغ الشرطي الليبي شركاءه الذي نصبوا للتاجر حاجزا مزيفا غير بعيد عن مخرج المعبر الحدودي، ليقتادوه بعد أن لحق بهم الشرطي، إلى مسكن مهجور، حيث كبلوه وشرعوا في تعذيبه بطريقة وحشية طيلة ساعات الليل. كما سلبوه كل أمواله وسيارته، وتركوه رفقة ضحية آخر، تونسي الجنسية.

وفي ساعات الصباح الباكر، تمكن الشاب الجزائري من فك الأغلال التي كبل بها وحرر التونسي الذي كان معه وهربا باتجاه المعبر الحدودي التونسي. وفور وصوله إلى هناك، اتصل بذويه في مدينة الوادي، وأخبرهم بتفاصيل ما وقع وبحالته الصحية المتدهورة.