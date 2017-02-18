وزير الدفاع الأمريكي: لسنا في العراق من أجل النفط

date 2017/02/20 views 151 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قبل أن يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل، الاثنين، إن الجيش الأمريكي ليس في العراق "للاستيلاء على نفط أحد"، لينأى بذلك بنفسه عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

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وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين تسافر معه أثناء مناقشة أهداف الرحلة: "أعتقد أن جميعنا هنا في هذه الغرفة وكلنا في أمريكا ندفع مقابل ما نحصل عليه من غاز ونفط وأعتقد أننا سنستمر في ذلك في المستقبل".

وتابع "لسنا في العراق للاستيلاء على نفط أحد".

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