توفي عضو مجلس الأمة والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، صبيحة الإثنين، في مستشفى بوهران عن 64 سنة، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت قناة "الشروق نيوز".
وتقلد شرفي عدة مسؤوليات نيابية بالبرلمان كما ترأس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري غداة إطلاقها، كما عينه رئيس الجمهورية عضوا في مجلس الأمة ممثلا للثلث الرئاسي.
استهل الراحل حياته المهنية صحفيا رياضيا ثم انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي وعين ناطقا رسميا باسم الحزب.
وفي سبتمبر 2014 عيّن على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، التي غادرها في جانفي 2016.
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بعد صراع مع المرض
وفاة القيادي في "الأرندي" ميلود شرفي
الشروق أونلاين
توفي عضو مجلس الأمة والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، صبيحة الإثنين، في مستشفى بوهران عن 64 سنة، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت قناة "الشروق نيوز".
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وتقلد شرفي عدة مسؤوليات نيابية بالبرلمان كما ترأس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري غداة إطلاقها، كما عينه رئيس الجمهورية عضوا في مجلس الأمة ممثلا للثلث الرئاسي.
استهل الراحل حياته المهنية صحفيا رياضيا ثم انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي وعين ناطقا رسميا باسم الحزب.
وفي سبتمبر 2014 عيّن على رأس سلطة ضبط السمعي البصري، التي غادرها في جانفي 2016.