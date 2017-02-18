توفى الفنان المصري، صلاح رشوان، الإثنين، عن عمر ناهز 67 سنة، أثناء علاجه من مرض السرطان، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكى، أن الفنان صلاح رشوان، كان يعانى من مرض السرطان منذ فترة وظل يعالج في مصر حتى تعثرت حالته فتوجه إلى فرنسا للعلاج هناك لكن تأزمت حالته ووافته المنية.
الفنان صلاح رشوان من مواليد عام 1950 وهو ممثل مصرى عمل فى المسرح والسينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وكانت من أشهر أدواره دوره الشهير فى مسلسل "المال والبنون"، حيث مثل دور شخصية رجل بسيط باسم "عبادة العقاد" الذى يحاول تربية أولاده بعيدا عن المال الحرام، ومن أبرز أدواره الشخصية أيضا فى مسلسل "الدالى" حيث قام بدور رفقى عزيز" الذى قام ببطولته مع الفنان نور الشريف وفيه يقوم بدور رجل مسيحى مساعد والصديق الوفى لسعد الدالى.
أما عن أعماله السينمائية فمن أهمها (الطاووس، وتمضى الأحزان، وأهل القمة) ومن أشهر أعماله التلفزيونية (كيكا على العالى والخواجة عبد القادر والبحر والعطشانة والمزرعة وميراث الريح وليل وثعالب وابن الأرندلى وعزيز على القلب والدالى وعسكر وحرامية ونور الصباح وعايش فى الغيبوبة ولا أحد ينام فى الإسكندرية والحب بعد المداولة وخان القناديل وامرأة من نار وعفريت القرش وفارس الرومانسية وأم كلثوم وحضرة المحترم ويوميات ونيس وقاسم أمين) وغيرها من الأعمال.
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وفاة الفنان المصري صلاح رشوان
وكالات
توفى الفنان المصري، صلاح رشوان، الإثنين، عن عمر ناهز 67 سنة، أثناء علاجه من مرض السرطان، في العاصمة الفرنسية باريس.
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وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكى، أن الفنان صلاح رشوان، كان يعانى من مرض السرطان منذ فترة وظل يعالج في مصر حتى تعثرت حالته فتوجه إلى فرنسا للعلاج هناك لكن تأزمت حالته ووافته المنية.
الفنان صلاح رشوان من مواليد عام 1950 وهو ممثل مصرى عمل فى المسرح والسينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وكانت من أشهر أدواره دوره الشهير فى مسلسل "المال والبنون"، حيث مثل دور شخصية رجل بسيط باسم "عبادة العقاد" الذى يحاول تربية أولاده بعيدا عن المال الحرام، ومن أبرز أدواره الشخصية أيضا فى مسلسل "الدالى" حيث قام بدور رفقى عزيز" الذى قام ببطولته مع الفنان نور الشريف وفيه يقوم بدور رجل مسيحى مساعد والصديق الوفى لسعد الدالى.
أما عن أعماله السينمائية فمن أهمها (الطاووس، وتمضى الأحزان، وأهل القمة) ومن أشهر أعماله التلفزيونية (كيكا على العالى والخواجة عبد القادر والبحر والعطشانة والمزرعة وميراث الريح وليل وثعالب وابن الأرندلى وعزيز على القلب والدالى وعسكر وحرامية ونور الصباح وعايش فى الغيبوبة ولا أحد ينام فى الإسكندرية والحب بعد المداولة وخان القناديل وامرأة من نار وعفريت القرش وفارس الرومانسية وأم كلثوم وحضرة المحترم ويوميات ونيس وقاسم أمين) وغيرها من الأعمال.