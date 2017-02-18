أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكماً بإعدام 11 شخصاً في قضية مذبحة إستاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعاً لكرة القدم عام 2012، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.
وكانت محكمة للجنايات قضت في جوان 2015 بإعدام 11 شخصاً وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في إستاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي القاهري وفريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الأول من فيفري 2012.
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مصر: حكم نهائي بإعدام 11 شخصاً في قضية إستاد بورسعيد
وكالات - الشروق أونلاين
أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكماً بإعدام 11 شخصاً في قضية مذبحة إستاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعاً لكرة القدم عام 2012، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.
وكانت محكمة للجنايات قضت في جوان 2015 بإعدام 11 شخصاً وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في إستاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي القاهري وفريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الأول من فيفري 2012.