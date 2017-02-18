مارين لوبان تزور لبنان

أ ف ب - الشروق أونلاين

دعت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعيد وصولها، مساء الأحد، إلى بيروت، إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان.

وقالت في تصريح: "إنها زيارتي الأولى إلى لبنان.. لدينا علاقات بحاجة لتعزيزها بشكل كبير".

وتؤكد استطلاعات الرأي، إن لوبان ستنتقل خلال الدورة الأولى للانتخابات في الثالث والعشرين من أفريل المقبل إلى الدورة الثانية بعد أن تحل أولى، إلا أن استطلاعات الرأي نفسها تتوقع هزيمتها في الدورة الثانية.

وأعلنت لوبان، أنها تريد أن "تعيد إلى هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية المتانة التي ما كان يجب أبداً أن تفقدها".

ومن المقرر أن تلتقي لوبان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إضافة إلى وزير الخارجية جبران باسيل، وعدداً من السياسيين ورجال الدين.

وأضافت "سنتحدث عن الفرنكوفونية، وأيضاً عن التعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية".

ولبنان هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط رئيسه مسيحي.

واعتبرت مارين لوبان، إن لبنان يمكن أن يكون لاحقاً "قوة توازن إقليمية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستدعو إلى حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، تجنبت الرد بشكل مباشر وقالت "لن نتطرق إلى الأزمة السورية فحسب، بل أيضاً إلى الإشكالية الإنسانية الكبيرة للاجئين".

ويستقبل لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري في حين أن عدد سكانه يبلغ نحو أربعة ملايين نسمة.

وأضافت لوبان التي يرفض حزبها استقبال لاجئين على الأراضي الفرنسية: "يبدو أن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مخيمات إنسانية بشكل لائق".