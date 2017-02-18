يعيش المسافرون زبائن النقل لدى الخواص بمختلف خطوط العاصمة على أعصابهم، نتيجة حالة التسيب التي يشهدها القطاع مقابل التواطؤ الذي يظهره مسؤولو المحطات مع الناقلين أصحاب الحافلات الذين يفرضون منطقهم ويدوسون على كل القوانين ليضاعفوا من معاناة المسافرين الذين وصفوا أنفسهم بـ"المعذبين" في الأرض نتيجة حالات الاحتقان التي تسجل يوميا بين الطرفين تصل إلى غاية الشجار اللفظي في حالة طول مدة الانتظار داخل الحافلة قبل إقلاعها.
خطوط عديدة تشهد الظاهرة نفسها بعاصمة البلاد التي تحول النقل بها إلى هاجس حقيقي يؤرق الزبائن، نظرا لغياب المراقبة والمتابعة الميدانية التي تفرض تطبيق القوانين بصرامة وتجبر أصحاب الحافلات التقيد بها، فهذه حافلات تدخل المحطة وتجبر الزبون على الانتظار لأكثر من نصف ساعة قبل الإقلاع لجلب اكبر قدر من المسافرين شأن ما يحدث بخط بئر خادم باتجاه بن عمر بالقبة حيث يضطر الزبائن إلى الانتظار بالمحطة لفترة طويلة قبل أن تأتي الحافلة وهو الخط الذي يعرف عجزا في عدد الخطوط وما إن يضع السائق حافلته بالموقع المخصص لها، تبدأ المعاناة حيث يضطر الزبائن الانتظار لأكثر من نصف ساعة لإقلاعها بعدما يكون الزبائن قد ضجروا ليبدؤوا في إطلاق العنان لشكاويهم، وما إن تنطلق الحافلة إلا ويبدأ بعض السائقين في افتعال مشاكل لـ"نرفزة" المسافرين كرد فعل على اعتراضهم واحتجاجهم، كأن يقلل السائق من السرعة حتى وان كان ذلك بالطريق السريع وغيرها.
القضية رفعت للمنظمة الولائية للناقلين حيث أكد في هذا الخصوص عمار فنيزة رئيس مكتب ولاية الجزائر، أن مشكل توقف الحافلة بالمحطة لأكثر من توقيتها الرسمي أصبحت ظاهرة تتكرر بمختلف محطات العاصمة، مشيرا أن القانون في هذا الموقف يفرض 5 دقائق لا غير ما يجبر الحافلة المغادرة حتى ولو كانت فارغة، وارجع المتحدث اللوم على تنامي الظاهرة إلى مسؤولي المحطات والأعوان الذين تظهر كل الشكاوي على أنهم متواطئون مع أصحاب الحافلات في ظل غياب المراقبة، موضحا أن والي العاصمة عبد القادر زوخ كان قد توعد ضمن تعليمة بسحب الرخص من الناقلين الذين يثبت في حقهم عدم إتباع القوانين الموضوعة منها غياب النظافة بالحافلات، الاهتراء والمعاملة السيئة مع الزبون دون ننسى توقيت الإقلاع، وأضاف في هذا الصدد فنيزة أن مسؤولو المحطات لم يلجؤوا يوما إلى تدوين شكوى تعري خروقات الناقلين الكثيرة وهو ما يظهر التواطؤ بين الجهتين.
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المنظمة الولائية للناقلين تتهم مسؤولي المحطات والرقابة
ناقلون خواص "يعذبون" المسافرين ووالي العاصمة يتوعد
راضية مرباح
يعيش المسافرون زبائن النقل لدى الخواص بمختلف خطوط العاصمة على أعصابهم، نتيجة حالة التسيب التي يشهدها القطاع مقابل التواطؤ الذي يظهره مسؤولو المحطات مع الناقلين أصحاب الحافلات الذين يفرضون منطقهم ويدوسون على كل القوانين ليضاعفوا من معاناة المسافرين الذين وصفوا أنفسهم بـ"المعذبين" في الأرض نتيجة حالات الاحتقان التي تسجل يوميا بين الطرفين تصل إلى غاية الشجار اللفظي في حالة طول مدة الانتظار داخل الحافلة قبل إقلاعها.
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خطوط عديدة تشهد الظاهرة نفسها بعاصمة البلاد التي تحول النقل بها إلى هاجس حقيقي يؤرق الزبائن، نظرا لغياب المراقبة والمتابعة الميدانية التي تفرض تطبيق القوانين بصرامة وتجبر أصحاب الحافلات التقيد بها، فهذه حافلات تدخل المحطة وتجبر الزبون على الانتظار لأكثر من نصف ساعة قبل الإقلاع لجلب اكبر قدر من المسافرين شأن ما يحدث بخط بئر خادم باتجاه بن عمر بالقبة حيث يضطر الزبائن إلى الانتظار بالمحطة لفترة طويلة قبل أن تأتي الحافلة وهو الخط الذي يعرف عجزا في عدد الخطوط وما إن يضع السائق حافلته بالموقع المخصص لها، تبدأ المعاناة حيث يضطر الزبائن الانتظار لأكثر من نصف ساعة لإقلاعها بعدما يكون الزبائن قد ضجروا ليبدؤوا في إطلاق العنان لشكاويهم، وما إن تنطلق الحافلة إلا ويبدأ بعض السائقين في افتعال مشاكل لـ"نرفزة" المسافرين كرد فعل على اعتراضهم واحتجاجهم، كأن يقلل السائق من السرعة حتى وان كان ذلك بالطريق السريع وغيرها.
القضية رفعت للمنظمة الولائية للناقلين حيث أكد في هذا الخصوص عمار فنيزة رئيس مكتب ولاية الجزائر، أن مشكل توقف الحافلة بالمحطة لأكثر من توقيتها الرسمي أصبحت ظاهرة تتكرر بمختلف محطات العاصمة، مشيرا أن القانون في هذا الموقف يفرض 5 دقائق لا غير ما يجبر الحافلة المغادرة حتى ولو كانت فارغة، وارجع المتحدث اللوم على تنامي الظاهرة إلى مسؤولي المحطات والأعوان الذين تظهر كل الشكاوي على أنهم متواطئون مع أصحاب الحافلات في ظل غياب المراقبة، موضحا أن والي العاصمة عبد القادر زوخ كان قد توعد ضمن تعليمة بسحب الرخص من الناقلين الذين يثبت في حقهم عدم إتباع القوانين الموضوعة منها غياب النظافة بالحافلات، الاهتراء والمعاملة السيئة مع الزبون دون ننسى توقيت الإقلاع، وأضاف في هذا الصدد فنيزة أن مسؤولو المحطات لم يلجؤوا يوما إلى تدوين شكوى تعري خروقات الناقلين الكثيرة وهو ما يظهر التواطؤ بين الجهتين.