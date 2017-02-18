سجلت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر، الإثنين في حدود الساعة 11 و27 د بالتوقيت المحلي بمنطقة عين طاية بالجزائر العاصمة.
وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن موقع الهزة قد حدد بـ 2 كلم جنوب عين طاية بالعاصمة.
وأفادت قناة "الشروق نيوز"، أن مصالح الحماية المدنية لم تتلق أية اتصالات لحد الساعة بخصوص الهزة.
وأشارت إلى أن وحدات تابعة للحماية المدنية تنقلت إلى منطقة عين طاية لمعاينة الوضع.
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هزة أرضية بقوة 3.7 درجات بالعاصمة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر، الإثنين في حدود الساعة 11 و27 د بالتوقيت المحلي بمنطقة عين طاية بالجزائر العاصمة.
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وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن موقع الهزة قد حدد بـ 2 كلم جنوب عين طاية بالعاصمة.
وأفادت قناة "الشروق نيوز"، أن مصالح الحماية المدنية لم تتلق أية اتصالات لحد الساعة بخصوص الهزة.
وأشارت إلى أن وحدات تابعة للحماية المدنية تنقلت إلى منطقة عين طاية لمعاينة الوضع.