لا يزال مرضى القلب وضغط الدم يشتكون ندرة الأدوية، خاصة دواء افلوكافدلي وهو من بين الأدوية المهمة جدا لمرضى القلب والشرايين، حيث إن فترة النقص هذه امتدت عدة أشهر، ما جعلهم يقعون تحت رحمة أصحاب وكالات السفر الذين فرضوا منطقهم عليهم.
تشهد عدة صيدليات عبر تراب الولاية منذ مدة ندرة حادة في أدوية الأمراض المزمنة، ومنها أدوية كوبروفال، بيرميكسون، غير متوفرة ما أدخل المرضى في متاهة مغلقة للبحث عنه، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف بين يدي أصحاب الشنطة والعائلات المسافرة أسبوعيا إلى فرنسا وأحيانا يقصدون وكالات السياحة للاستفسار عن مواطنين ذوي قلوب رحيمة لإحضار الدواء له مقابل دفع مسبق للمال، فيستغلون أبشع استغلال، ما جعلهم يطلقون شكاويهم إلى السلطات المعنية لعلها تجد حلا للوضع، خاصة أن صحتهم وحياتهم على المحك بسبب عدم التناول المنتظم لأدويتهم.
في هذا السياق، أفاد صاحب صيدلية ببلدية واضية بأنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية التي باتت الطلبات عليها كثيرة من بينها فانغيزون، كلتيكوم، وفيتاكولير، وغيرها من الأدوية الأخرى.
كما أكد أن هذا النقص في الأدوية بات يؤرقهم كثيرا في عملهم. وعن أسباب هذا النقص، فقد أرجعها إلى منع الدولة استيراد الأدوية، واستغلال التي تصنع في الداخل، ما شكل ضغطا كبيرا عليها، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب. وقال إن العديد من الصيدليات تعاني من نقص في الأدوية الضرورية الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية لتوفيره للمرضى خاصة خلال هذا الشهر.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن الأمراض القلبية الوعائية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تسجل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ونوه التقرير إلى أن أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني.
ويؤكد الأطباء أن عدم تعاطي الدواء يعرض صاحبه إلى مضاعفات خطيرة لمرضى القلب، وبالأخص المرضى الذين أجروا عملية جراحية على القلب، وهو ما دفع الأطباء إلى الامتناع عن تقديم وصفات ببعض الأدوية المفقودة في السوق، وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يدفع الفاتورة.
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معاناة المرضى تتواصل منذ عدة أشهر
ندرة حادة لدواء مرض القلب بصيدليات تيزي وزو
ح. حميد
لا يزال مرضى القلب وضغط الدم يشتكون ندرة الأدوية، خاصة دواء افلوكافدلي وهو من بين الأدوية المهمة جدا لمرضى القلب والشرايين، حيث إن فترة النقص هذه امتدت عدة أشهر، ما جعلهم يقعون تحت رحمة أصحاب وكالات السفر الذين فرضوا منطقهم عليهم.
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تشهد عدة صيدليات عبر تراب الولاية منذ مدة ندرة حادة في أدوية الأمراض المزمنة، ومنها أدوية كوبروفال، بيرميكسون، غير متوفرة ما أدخل المرضى في متاهة مغلقة للبحث عنه، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف بين يدي أصحاب الشنطة والعائلات المسافرة أسبوعيا إلى فرنسا وأحيانا يقصدون وكالات السياحة للاستفسار عن مواطنين ذوي قلوب رحيمة لإحضار الدواء له مقابل دفع مسبق للمال، فيستغلون أبشع استغلال، ما جعلهم يطلقون شكاويهم إلى السلطات المعنية لعلها تجد حلا للوضع، خاصة أن صحتهم وحياتهم على المحك بسبب عدم التناول المنتظم لأدويتهم.
في هذا السياق، أفاد صاحب صيدلية ببلدية واضية بأنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية التي باتت الطلبات عليها كثيرة من بينها فانغيزون، كلتيكوم، وفيتاكولير، وغيرها من الأدوية الأخرى.
كما أكد أن هذا النقص في الأدوية بات يؤرقهم كثيرا في عملهم. وعن أسباب هذا النقص، فقد أرجعها إلى منع الدولة استيراد الأدوية، واستغلال التي تصنع في الداخل، ما شكل ضغطا كبيرا عليها، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب. وقال إن العديد من الصيدليات تعاني من نقص في الأدوية الضرورية الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية لتوفيره للمرضى خاصة خلال هذا الشهر.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن الأمراض القلبية الوعائية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تسجل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ونوه التقرير إلى أن أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني.
ويؤكد الأطباء أن عدم تعاطي الدواء يعرض صاحبه إلى مضاعفات خطيرة لمرضى القلب، وبالأخص المرضى الذين أجروا عملية جراحية على القلب، وهو ما دفع الأطباء إلى الامتناع عن تقديم وصفات ببعض الأدوية المفقودة في السوق، وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يدفع الفاتورة.