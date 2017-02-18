بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

بدأت، الاثنين، محاكمة أكثر من 40 جندياً تركياً متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن ممثلي الإدعاء يطالبون بالسجن المؤبد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ونقل المتهمون وسط حراسة مشددة في حافلات إلى محكمة في مدينة موغلا التي تقع جنوب غرب تركيا ولا تبعد كثيراً عن المنتجع الفاخر الذي غادره أردوغان وأسرته في طائرة هليكوبتر قبل أن يتعرض الفندق الذي كانوا يقيمون فيه للهجوم.

وقتل أكثر من 240 شخصاً خلال محاولة الانقلاب في 15 جويلية عندما قادت مجموعة من الجنود المارقين دبابات وطائرات حربية وهليكوبتر وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن ممثلي الإدعاء في موغلا وجهوا اتهامات عدة، يوم الاثنين، إلى 47 مشتبهاً بهم - وجميعهم تقريباً جنود - منها محاولة اغتيال الرئيس وانتهاك الدستور والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.

وتقول تركيا، إن محاولة الانقلاب من تدبير رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وينفي غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999 هذه الاتهامات وأدان الانقلاب.

ومنذ الانقلاب الفاشل ألقي القبض على أكثر من 40 ألف شخص وأقيل ما يربو على 100 ألف أو أوقفوا عن العمل في الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص.

وبدأت تركيا في ديسمبر أولى محاكماتها الجنائية المتعلقة بمحاولة الانقلاب ومن المتوقع أن يليها المزيد من المحاكمات.

ولم يتضح على الفور كيف سيرد المشتبه بهم في القضية. وقال أحد المحامين، إن من المقرر أن يبدأوا شهادتهم في وقت لاحق يوم الاثنين.





قناصة وقوات خاصة

كان المشتبه بهم ومن بينهم معاون شخصي سابق لأردوغان يرتدون سترات عندما نقلوا من السجن إلى المحكمة. ووجدوا في استقبالهم حشداً من نحو 200 شخص يلوحون بالأعلام ويطالبون بإعدامهم.

وقال محتج يدعى زوهال أيهان (61 عاماً) في إشارة لأردوغان: "نريد عقوبة الإعدام. لنكسر اليد التي حاولت الإضرار برئيسنا. أفديه بحياتي".

وألغت تركيا رسمياً عقوبة الإعدام في إطار محادثاتها للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي عام 2002. وكررت حشود منذ محاولة الانقلاب الدعوة إلى إعادة العمل بها في تحرك سيمثل على الأرجح نهاية لمحاولة تركيا الانضمام إلى الإتحاد.

وطوقت المنطقة المحيطة بالمحكمة ونظمت فيها دوريات من قبل عشرات من قوات الأمن بما في ذلك رجال الشرطة والقوات الخاصة. واعتلى القناصة الأسطح القريبة.

والمحكمة في موغلا صغيرة بدرجة يتعذر معها محاكمة ذلك العدد الكبير من المتهمين. وقالت السلطات إن المحاكمة يجري سماعها في قاعة المؤتمرات بغرفة التجارة المجاورة.

وجاء في لائحة الاتهام أن نحو 37 جندياً متهمون بأن لهم دور مباشر في اقتحام فندق غراند يازيجي كلوب تيربان الفاخر وأن الآخرين قدموا العون للعملية.

وهبط الجنود من طائرات هليكوبتر على الفندق في مرمريس باستخدام حبال وأطلقوا النار بعد مغادرة أردوغان مباشرة.

وقال أردوغان في مقابلة مع رويترز بعد محاولة الانقلاب، إن إيمانه بالإسلام ساعده وأسرته على الفرار سالمين.