تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار

date 2017/02/20 views 596 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

قال مسؤولون، إن موكباً يقل رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ورئيس البرلمان المتحالف معها وكذلك رئيس الحرس الرئاسي تعرض لإطلاق نار في طرابلس، الاثنين، لكن لم يصب أي من الثلاثة بسوء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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وقال المتحدث باسم الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة أشرف تولتي، إن الموكب تعرض لإطلاق نار لدى مروره في حي أبو سليم في العاصمة طرابلس.

وأضاف تولتي، أنه لم يتضح من يقف وراء إطلاق النار أو ما إذا كان هجوماً متعمداً.

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