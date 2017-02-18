لا يزال جزء من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، ببلدية برج الحواس، بالمقاطعة الادارية جانت، يعرف بطءا شديدا في التنفيذ، لاعتبارات عديدة، بينها تدني تسعيرة وحدة الإنجاز التي تضعها السلطات، بالإضافة إلى نقص المقاولات، وضعف تزويد المنطقة بمواد البناء، خاصة الإسمنت.
وقد أثرت هذه العوامل في سير برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري إجمالا، والذي يعرف بحسب المهتمين بالقطاع بطءا شديدا في الإنجاز، ففي برج الحواس بالمقاطعة الادارية جانت، لا تزال عدد من البرامج القديمة، والمسجلة في 2006 لم تسلم لأصحابها إلى حد اليوم، مثل ورشات الإنجاز بمنطقة "أوزلام"، الجاري بها إنجاز 60 مسكنا، حيث مر على تسجيل البرنامج مخططين خماسيين.
ولم تكف 11 سنة من تسجيل الحصص من تسليمها للمواطنين، حيث لا تزال تلك الحصص في انتظار توصيلها بالشبكات المختلفة، خاصة شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكة الكهرباء، الأمر الذي اعتبره الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت خلال وقوفه على تلك الورشات بغير المقبول، متوعدا بإجراءات صارمة، بعيدا عما سماه "اللعب"، فحسب ذات المسؤول لا يوجد عذر يمكن قبوله لتبرير هذا الأمر.
غير أن المقاولين المتواجدين في الميدان طرحوا عددا من المشاكل التي يمكن أن تكون سببا في هذا الوضع، بينها ضعف الإقبال على انجاز البرامج السكنية، بسبب ضعف تسعيرة الإنجاز المطبقة على تلك البرامج، والتي قالوا إنها لم تراع التغيرات الكبيرة التي عرفتها أسعار مواد البناء، وكذا مصاعب مرتبطة ببعد المنطقة، وضعف تزويد المنطقة بالإسمنت من المؤسسة العمومية، وقلة اليد العاملة، وأضح المقاولون أنها كلها مشاكل لم تتمكن بعد القطاعات المعنية من حلها، رغم كل القرارات والتوصيات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة طرح مناقصات انجاز السكنات بالمنطقة من طرف شركات كبيرة وحتى دولية، كونها تختزل الوقت والجهد، وتقلل من مطالبها لمواد البناء، وكذا تحسين نوعية الانجاز.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1محافظ شرطة يقتل رئيس أمن دائرة بوشقوف بسلاح زوجته
2مواطنون يغلقون الطريق بقارورات الخمر بباتنة
3نجل برلمانية سابقة يقتل شقيقه بإستعمال سلاح والدته
4مسبوق يقتل شيخا في السبعين بعد سلبه راتبه في بومرداس
5إنقاذ عائلة من ثلاثة أفراد من الموت اختناقا بالغاز في بلعباس
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
الفيديو
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
المشروع يسير بسرعة السلحفاة ببرج الحواس بإيليزي
سكنات اجتماعية مسجلة في 2006 ولم تسلم إلى اليوم
ب. طواهرية
لا يزال جزء من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، ببلدية برج الحواس، بالمقاطعة الادارية جانت، يعرف بطءا شديدا في التنفيذ، لاعتبارات عديدة، بينها تدني تسعيرة وحدة الإنجاز التي تضعها السلطات، بالإضافة إلى نقص المقاولات، وضعف تزويد المنطقة بمواد البناء، خاصة الإسمنت.
تغطيات ذات صلة
انفجار مهول للغاز بإحدى عمارات خميس مليانة
وليمة عمرة تتحول إلى مأساة بإيليزي
سكنات اجتماعية مسجلة في 2006 ولم تسلم إلى اليوم
الأمن يسحب قرابة 2400 رخصة سياقة بالعاصمة خلال الشهر المنصرم
ندرة حادة لدواء مرض القلب بصيدليات تيزي وزو
وقد أثرت هذه العوامل في سير برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري إجمالا، والذي يعرف بحسب المهتمين بالقطاع بطءا شديدا في الإنجاز، ففي برج الحواس بالمقاطعة الادارية جانت، لا تزال عدد من البرامج القديمة، والمسجلة في 2006 لم تسلم لأصحابها إلى حد اليوم، مثل ورشات الإنجاز بمنطقة "أوزلام"، الجاري بها إنجاز 60 مسكنا، حيث مر على تسجيل البرنامج مخططين خماسيين.
ولم تكف 11 سنة من تسجيل الحصص من تسليمها للمواطنين، حيث لا تزال تلك الحصص في انتظار توصيلها بالشبكات المختلفة، خاصة شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكة الكهرباء، الأمر الذي اعتبره الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت خلال وقوفه على تلك الورشات بغير المقبول، متوعدا بإجراءات صارمة، بعيدا عما سماه "اللعب"، فحسب ذات المسؤول لا يوجد عذر يمكن قبوله لتبرير هذا الأمر.
غير أن المقاولين المتواجدين في الميدان طرحوا عددا من المشاكل التي يمكن أن تكون سببا في هذا الوضع، بينها ضعف الإقبال على انجاز البرامج السكنية، بسبب ضعف تسعيرة الإنجاز المطبقة على تلك البرامج، والتي قالوا إنها لم تراع التغيرات الكبيرة التي عرفتها أسعار مواد البناء، وكذا مصاعب مرتبطة ببعد المنطقة، وضعف تزويد المنطقة بالإسمنت من المؤسسة العمومية، وقلة اليد العاملة، وأضح المقاولون أنها كلها مشاكل لم تتمكن بعد القطاعات المعنية من حلها، رغم كل القرارات والتوصيات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة طرح مناقصات انجاز السكنات بالمنطقة من طرف شركات كبيرة وحتى دولية، كونها تختزل الوقت والجهد، وتقلل من مطالبها لمواد البناء، وكذا تحسين نوعية الانجاز.