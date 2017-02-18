فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام

نشرت وسائل إعلام ماليزية، الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويظهر في الفيديو الذي التقط من كاميرات المراقبة، امرأة وهي تقترب من وراء شخص يفترض أنه أخو الزعيم الكوري الشمالي وتمسك برأسه، في حين أقدمت شابة أخرى على رشه بمواد يعتقد أنها سامة، حسب ما نشر موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

واستدعت وزارة الخارجية الماليزية سفير كوريا الشمالية، بسبب اتهامات وجهها لطريقة معالجة ماليزيا للتحقيق في جريمة قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت الخارجية الماليزية في بيان، إن ماليزيا استدعت أيضاً سفيرها من بيونغ يانغ "للتشاور".

وقالت الوزارة، إنه تم استدعاء سفير كوريا الشمالية كانغ تشول لتقديم "تفسير للاتهامات التي وجهها لحكومة ماليزيا في مؤتمره الصحفي في 17 فيفري 2017".

وأشار السفير.. في مؤتمره الصحفي إلى أنه لدى الحكومة الماليزية "شيء تخفيه".

وزعم السفير أيضاً أن ماليزيا "تتواطأ وتعمل على إرضاء قوى خارجية".