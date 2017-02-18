أسفر عن سقوط 17 جريحا

انفجار مهول للغاز بإحدى عمارات خميس مليانة

date 2017/02/20 views 208 comments 0
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icon-writer الشروق نيوز

شهدت أحد عمارات بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى، اليوم، انفجارا مهولا للغاز بإحدى عمارات حي الوئام.

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