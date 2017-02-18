تضرر 20 شقة وتحطم سيارتين إصابة 17 شخصا في انفجار للغاز بعين الدفلى

استيقظت مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى صباح الإثنين، على وقع انفجار مهول للغاز على مستوى إحدى الشقق الواقعة بالطابق الأرضي، بعمارة في حي "الوئام" تتكون من أربعة طوابق. ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا، بين جريح ومحروق ومصدوم.

ففي حدود الساعة الحادية عشرة تسربت كمية من الغاز من الشبكة بالشقة الواقعة في الطابق الأرضي، وكان البيت خاليا، وعند دخول صاحب المسكن حاول تشغيل المصباح الكهربائي، ما نجم عنه شرارة أدت إلى انفجار عنيف زلزل العمارة وما جاورها وهز أركان المدينة، حيث هرع عشرات المواطنين إلى عين المكان لمعرفة ما حدث ولتقديم النجدة بعد إصابة 17 شخصا، حسب حصيلة قدمها النقيب كمال حمدي من مديرية الحماية المدنية، التي تنقلت وحداتها بمدينة خميس مليانة وجندل مسخرة 7 شاحنات لتطويق ألسنة النيران و7سيارات إسعاف وتولى أعوانها انتشال المصابين ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المدينة وبحسب مصادرنا فقد نقل صاحب المنزل مكان الحادث إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة رفقة اثنين أحرين لخطورة إصاباتهم.

وإلى ذلك، فقد تعرضت حوالي 20 شقة لأضرار متفاوتة طالت الأسقف والجدران منها 5 شقق منهارة بشكل شبه كامل، بينما تحطمت جزئيا سيارتان كانتا مركونتين قرب العمارة. كما تنقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادثة لمعاينة الخسائر وبحث التكفل بالمتضررين في وقت لاحق.