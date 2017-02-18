وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

أعلنت الخارجية الروسية الاثنين وفاة فيتالي تشوركين، مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وعبرت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن أسباب الوفاة المفاجئة.

يذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فيفري عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.

وبدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الأول في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية الذي بدأ في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات أجاب تشوركين بالإنجليزية الممتازة على أسئلة من المراسلين الغربيين.

وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيرا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا في كندا.

وفي الفترة من جوان 2003 إلى أفريل 2006 – شغل مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية

ومنذ أفريل 2006 عين ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، واستمر في منصبه هذا حتى وفاته.