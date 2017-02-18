أعلنت الخارجية الروسية الاثنين وفاة فيتالي تشوركين، مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وعبرت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن أسباب الوفاة المفاجئة.
يذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فيفري عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.
وبدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الأول في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية الذي بدأ في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات أجاب تشوركين بالإنجليزية الممتازة على أسئلة من المراسلين الغربيين.
وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيرا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.
وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا في كندا.
وفي الفترة من جوان 2003 إلى أفريل 2006 – شغل مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية
ومنذ أفريل 2006 عين ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، واستمر في منصبه هذا حتى وفاته.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1ماكرون يعدل عبارة "جريمة ضد الإنسانية" بـ "جريمة ضد الإنسان"!
2مليونا جزائري في قلب رئاسيات فرنسا
3مصر: حكم نهائي بإعدام 10 شخصاً في قضية إستاد بورسعيد
4فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام
5ترامب يختلق وقوع اعتداء في السويد
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
حسين لقرع
مؤامرة صهيونية عربية خطيرة
الفيديو
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
وفاة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
وكالات
أعلنت الخارجية الروسية الاثنين وفاة فيتالي تشوركين، مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
تغطيات ذات صلة
فيديو يظهر لحظة اغتيال كيم جونغ نام
تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار
بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال أردوغان
النظام السوري يصعد هجماته قبل مفاوضات جنيف
أبرز المحطات في حياة الشيخ الكفيف عمر عبد الرحمن
وعبرت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن أسباب الوفاة المفاجئة.
يذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فيفري عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.
وبدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الأول في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية الذي بدأ في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات أجاب تشوركين بالإنجليزية الممتازة على أسئلة من المراسلين الغربيين.
وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيرا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.
وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا في كندا.
وفي الفترة من جوان 2003 إلى أفريل 2006 – شغل مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية
ومنذ أفريل 2006 عين ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، واستمر في منصبه هذا حتى وفاته.