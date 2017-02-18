آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
-
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
-
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
-
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
-
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
-
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
-
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
-
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
-
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
-
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة
50 "حرّاقا" جزائريا يصلون سردينيا الإيطالية
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن أكثر من خمسين شابا، ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة، وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى سواحل سردينيا الايطالية.
حيث أن "الحراقة" اتصلوا بعائلاتهم وأخبروها بنجاح مغامرتهم، كما أنهم قاموا بعرض فيديوهات وصور لحظة وصولهم، كما قاموا بإحراق القوارب التي تنقلوا على متنها.
2017/02/20 على 19:171
****استعدوا للذل وااهانات الاوربيين الانجاس يا حراقة وضياع المستقبل ولربما حتى الاخرة الله يكون معاكم ياخاوتي*****
2017/02/20 على 19:232
تحية حارة لهؤلاء وحظ سعيد وكل التوفيق لكل من هرب من بلد النفاق والتطرف والإرهاب والغش والكسل والتحايل والجهل واللاوعي والممهلات الفوضوية والمدرسة المنكوبة والصحة المريضة والطرق المهترئة والإنتخابات المزورة والقمامات العشوائية ....