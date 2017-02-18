ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة 50 "حرّاقا" جزائريا يصلون سردينيا الإيطالية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن أكثر من خمسين شابا، ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة، وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى سواحل سردينيا الايطالية.

حيث أن "الحراقة" اتصلوا بعائلاتهم وأخبروها بنجاح مغامرتهم، كما أنهم قاموا بعرض فيديوهات وصور لحظة وصولهم، كما قاموا بإحراق القوارب التي تنقلوا على متنها.