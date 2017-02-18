ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة

50 "حرّاقا" جزائريا يصلون سردينيا الإيطالية

date 2017/02/20 views 1223 comments 2
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icon-writer أمال رمضاني

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن أكثر من خمسين شابا، ينحدرون من أحياء مختلفة لولاية عنابة، وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى سواحل سردينيا الايطالية.

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حيث أن "الحراقة" اتصلوا بعائلاتهم وأخبروها بنجاح مغامرتهم، كما أنهم قاموا بعرض فيديوهات وصور لحظة وصولهم، كما قاموا بإحراق القوارب التي تنقلوا على متنها.

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