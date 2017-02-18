من المنتظر أن تجتمع الثلاثية يوم 6 مارس المقبل، في اللقاء الـ 20 من نوعه الذي يجمع الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل.
ووفق مصادر متطابقة فستجتمع الحكومة بالمركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) والباترونا يوم 6 مارس على الأرجح بمركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، كرمز ودلالة للصناعة الوطنية أياما قليلة بعد الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، فيما تحدثت بعض المصادر بأن اللقاء سيكون بفندق شيراطون عنابة المدشن حديثا.
ويرتقب أن تناقش الثلاثية الوضع الاقتصادي للبلاد وتقييم النموذج الاقتصادي الجديد والإنتاج الوطني وباقي الإجراءات التي اتخذت الذي يهدف حسب الحكومة للوصول إلى مصاف دولة ناشئة بحلول 2020، فضلا عن المطالب الاجتماعية للعمال في ظل تعديل قانون التقاعد.
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اجتماع الثلاثية بعنابة في 6 مارس المقبل
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
من المنتظر أن تجتمع الثلاثية يوم 6 مارس المقبل، في اللقاء الـ 20 من نوعه الذي يجمع الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل.
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ووفق مصادر متطابقة فستجتمع الحكومة بالمركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) والباترونا يوم 6 مارس على الأرجح بمركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، كرمز ودلالة للصناعة الوطنية أياما قليلة بعد الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، فيما تحدثت بعض المصادر بأن اللقاء سيكون بفندق شيراطون عنابة المدشن حديثا.
ويرتقب أن تناقش الثلاثية الوضع الاقتصادي للبلاد وتقييم النموذج الاقتصادي الجديد والإنتاج الوطني وباقي الإجراءات التي اتخذت الذي يهدف حسب الحكومة للوصول إلى مصاف دولة ناشئة بحلول 2020، فضلا عن المطالب الاجتماعية للعمال في ظل تعديل قانون التقاعد.