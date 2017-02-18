تمكنت فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران، الأحد، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات يقودها ابن البارون المتوفى زنجبيل، وحجز كميّة 3 قناطير من الكيف المعالج و60 غراما من الكوكايين، إضافة إلى استرجاع 7 مركبات مسروقة في عملية أخرى.
جاءت العملية الأولى بناء على تحرّيات باشرتها مصالح الشرطة القضائية مدّة شهرين بخصوص عمليات مشبوهة من قبل عناصر شبكة وضعت تحت المراقبة والتتبع، وقد أسفرت التحقيقات عن حجز كميّة 3 قناطير من الكيف المعالج المهرّب من المغرب، وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من عناصر هذه الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و28 سنة، من بينهم ابن البارون السابق المتوفي والمعروف في مجال تهريب وتجارة المخدّرات باسم زنجبيل، كما تمّ حجز مبلغ يقدّر بـ 130 مليون سنتيم بحوزة المتّهمين ومركبة نفعية كانت المخدّرات مخبّأة على متنها، إذ تمّت العملية حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي، بعد مطاردة من قبل عناصر الأمن والتي انتهت بتوقيف المركبة على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 4 القريب من بلدية السانيا.
وفي عملية ثانية، تمّ توقيف شابّ يروّج مادّة المخدّرات الصلبة من نوع كوكايين، والذي كان يستأجر مسكنا على مستوى حيّ العقيد لطفي شرق الولاية ويستعمل مختلف الأساليب من أجل تمويه مصالح الأمن والفرار، إلاّ أنّ تحرّيات فرقة مكافحة المخدّرات بالشركة القضائية، تمكنّت من تحديد هويّة المتّهم ومكان نشاطه، أين تمّ حجز كميّة 60 غراما من الكوكايين في شكل أكياس وقصاصات معدّة للترويج، ليتّم بناء على ذلك تحويل المتّهمين للعدالة وإيداعهم الحبس المؤقّت، مع الإشارة إلا أنّ مصالح الأمن تمكنّت من حجز كميّة 5 قناطير من الكيف المعالج والقبض على مهرّبين ومروّجين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي عملية أخرى، تمكنت ذات المصالح من استرجاع 7 سيارات مسروقة من مختلف الأنواع ومن مختلف ولايات الوطن والتي كانت محلّ بحث بناء على شكاوي أصحابها، إذ تمّ تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيّارات وتزويرها وإعادة بيعها، وذلك بعد أيّام فقط من تفكيك عصابة مماثلة.
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ف. ش. صالح
صحافي، ومراسل الشروق من ولاية وهران
تمكنت فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران، الأحد، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات يقودها ابن البارون المتوفى زنجبيل، وحجز كميّة 3 قناطير من الكيف المعالج و60 غراما من الكوكايين، إضافة إلى استرجاع 7 مركبات مسروقة في عملية أخرى.
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جاءت العملية الأولى بناء على تحرّيات باشرتها مصالح الشرطة القضائية مدّة شهرين بخصوص عمليات مشبوهة من قبل عناصر شبكة وضعت تحت المراقبة والتتبع، وقد أسفرت التحقيقات عن حجز كميّة 3 قناطير من الكيف المعالج المهرّب من المغرب، وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من عناصر هذه الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و28 سنة، من بينهم ابن البارون السابق المتوفي والمعروف في مجال تهريب وتجارة المخدّرات باسم زنجبيل، كما تمّ حجز مبلغ يقدّر بـ 130 مليون سنتيم بحوزة المتّهمين ومركبة نفعية كانت المخدّرات مخبّأة على متنها، إذ تمّت العملية حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي، بعد مطاردة من قبل عناصر الأمن والتي انتهت بتوقيف المركبة على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 4 القريب من بلدية السانيا.
وفي عملية ثانية، تمّ توقيف شابّ يروّج مادّة المخدّرات الصلبة من نوع كوكايين، والذي كان يستأجر مسكنا على مستوى حيّ العقيد لطفي شرق الولاية ويستعمل مختلف الأساليب من أجل تمويه مصالح الأمن والفرار، إلاّ أنّ تحرّيات فرقة مكافحة المخدّرات بالشركة القضائية، تمكنّت من تحديد هويّة المتّهم ومكان نشاطه، أين تمّ حجز كميّة 60 غراما من الكوكايين في شكل أكياس وقصاصات معدّة للترويج، ليتّم بناء على ذلك تحويل المتّهمين للعدالة وإيداعهم الحبس المؤقّت، مع الإشارة إلا أنّ مصالح الأمن تمكنّت من حجز كميّة 5 قناطير من الكيف المعالج والقبض على مهرّبين ومروّجين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي عملية أخرى، تمكنت ذات المصالح من استرجاع 7 سيارات مسروقة من مختلف الأنواع ومن مختلف ولايات الوطن والتي كانت محلّ بحث بناء على شكاوي أصحابها، إذ تمّ تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيّارات وتزويرها وإعادة بيعها، وذلك بعد أيّام فقط من تفكيك عصابة مماثلة.