المؤسسات المصغرة ستسهم في شبكة FTTH وFTTX لاتصالات الجزائر "هواوي" وشركات جزائرية لإطلاق إنترنت بتدفق 100 ميغابايت

سيوقع مجمع اتصالات الجزائر على اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لأنظمة وشبكات الاتصالات، لتجسيد مشروع الإنترنت الثابت فائق التدفق، الذي سيصل بالألياف البصرية إلى غاية بيت الزبون، المعروفة وفق تقنيتي FTTH و FTTX (Fibre To The Home) التي ستوفر تدفقا مضمونا بـ 100 ميغابايت في الثانية.

وأشار بيان لاتصالات الجزائر، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى أن المجمع سيوقع اتفاقية مع شركة هواوي لإطلاق خدمة FTTH وFTTX ، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستنص على نقل الخبرات للمقاولين الجزائريين وأشغال الإنجاز ستكون جزائرية مائة بالمائة، وستمنح لمؤسسات جزائرية مصغرة.

ولفت البيان إلى أن اتصالات الجزائر تعكف على إنهاء اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة FTTH و FTXX، حيث سيتم توقيع اتفاقية مع العديد من المؤسسات الجزائرية عن طريق شركة "هواوي". وأوضح أن "هذه التقنية تستعمل لأول مرة في الجزائر وتصل سرعة تدفق الإنترنت فيها إلى غاية 100 ميغابايت في الثانية.

وستتضمن الاتفاقية بنودا وفق ذات البيان تنص على إنجاز أشغال هذا المشروع من طرف شركات جزائرية حصريا، سواء المقاولات الخاصة أم حتى المؤسسات المصغرة التي تنشط في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع حرص شركة هواوي على نقل خبراتها العالمية إلى المقاولين الجزائريين من خلال الاتفاقية التي وقعت مع اتصالات الجزائر.

وسيتم تخصيص جزء من ميزانية المشروع وفق ذات البيان، لتكوين تقنيي ومهندسي اتصالات الجزائر وكذا المقاولين الجزائريين وأصحاب المؤسسات المصغرة في هذا المجال.

وكشف البيان أن اتصالات الجزائر قامت بتكوين 936 شاب من 590 مؤسسة مصغرة ومتوسطة عبر ربوع الوطن حيث عكفت اتصالات الجزائر على تأطير وتكوين المؤسسات المصغرة المنبثقة عن الاتفاقية التي أبرمتها "اتصالات الجزائر" والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في 2011، في تخصصات الشبكات الهاتفية النحاسية والألياف البصرية وأعمال البناء والحفر الخاصة بمؤسسة "اتصالات الجزائر".