لقد أصبحت أيادينا على قلوبنا نخشى أن تصيب المكاره عواصمنا بعد ان عاثوا ببغداد وحاصروا دمشق وعبثوا بطرابلس.. وكم نشعُر بالخوف على بقية عواصمنا ونحن نتابع تحركات بوارجهم وعملائهم وموجات إعلامهم.. ومن هنا يصبح التحصين بالتعاون بين بلداننا أمرا أساسيا وضروريا للتصدي لهجمة العنصرية الاستعمارية..
ها هو السودان يخرج من الحصار مدمى بعشرات السنين من المؤامرات على أرضه وشعبه كادت أن تعصف به من خارطة المنطقة وهو البلد العربي الأكبر وعمق العرب الإفريقي ولم تمر العاصفة الهوجاء دون اقتطاع جزء كبير منه للقضاء على إمكانات نهضته وإفقاد العرب سلة غذائهم.
ها هو السودان يخرج بعد جولات من المعارك الرهيبة؛ حصار تلو حصار وحرب من كل الحدود وشحن إقليمي ودولي ضده.. خرج بعد صبر عميق على أكثر من جبهة وكانت الاشتراطات المجحفة تسير به نحو فقد أرضه وفقد أبنائه الغيارى ومفكريه الكبار، ووصل الأمر إلى المساس برمز السيادة الوطنية عندما تطاولت عليه محكمات دولية ليس العدل هدفها، بل ملاحقة العرب والأفارقة، الا انه بتصميمه وتماسك قيادته تمكن ان يتعايش مع الحصار والعقوبات.
أدرك السودانيون ان القلاع لا تهزم من الخارج فاتجهوا نحو داخلهم المحاصر وفتحوا الأبواب على بعضهم وأجروا حوارا وطنيا واسعا اشترك فيه الجميع وقدمت الضمانات والمبادرات الإيجابية التي تلغي الفيتو على أي احد.. ومن الحوار إلى الدستور الذي اتجه لاستيعاب مشكلات البلد المتنوعة وسار السودانيون إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة من اتفاقيات الدوحة والمتمثلة باستفتاء في ولايات دارفور، حيث قرر أهل دارفور توزيع الإقليم إلى ولايات، الأمر الذي أحبط مكيدة الانقسام بشكل نهائي.. ويتحرك السودانيون الآن لتشكيل حكومة وطنية شاملة تحضِّر لانتخابات وفتح باب التمثيل لكل المكونات السودانية، الأمر الذي يكون قد سد الباب نهائيا على محاولات الغربيين اختراق الأمن القومي للبلد.
لقد تعرض السودان لعملية منظمة من الارهاق والقصف الصهيوني والتضييق، الا انه انتهى باعتراف امريكي بأن العقوبات على السودان لم تكن مبررة، وذلك ايضا ما جاء في التقرير الأممي اخيرا ان السودان لا يشهد اعمالا ارهابية ولا عنفا ولا تجاوزا لحقوق الانسان وان مشكلة دارفور والمشكلات السودانية الداخلية تعود إلى حساسيات اجتماعية بين القبائل حول المرعى وسوى ذلك وليست ذات طابع سياسي.
يستفيد السودان الآن من مرحلة رسم خارطة النفوذ للدول الكبرى في الإقليم، حيث التعاطي الأمريكي المختلف الذي بدأت ملامحه تتراءى مع جلوس ترمب في البيت الابيض.. وحسب تحركات ترمب فإن السودان لن يكون في سُلمِّ اهدافه على الأقل في المرحلة القريبة مما يعني انه سيجد فسحة من الوقت للالتفات إلى مشاريعه المحلية في المواصلات والإسكان والتعليم والطبابة وفض أزمة البطالة...
في اطار التعاون العربي الذي يرتد بفوائده على الكل العربي يبدو ان رفع العقوبات عن السودان وكسر الحصار سيشجع اطرافا عربية كثيرة على الاستثمار في بلد الفرص الكبيرة، كما بدأ رجال الأعمال الأجانب بالتوافد إلى الخرطوم لفتح باب الاستثمار في مشاريع كبرى.. تولانا الله برحمته.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماركون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
2يوم الشهيد! !
3إنه يوم للحياة..
4سودان بلا حصار
Français English
الرأي
صالح عوض
سودان بلا حصار
محمد الهادي الحسني
يوم الشهيد! !
صالح عوض
إنه يوم للحياة..
جمال لعلامي
لنا تفاحنا ولكم تفاحكم!
رشيد ولد بوسيافة
تصريحات شاب طموح.. لا أكثر!
عمار يزلي
عودة "السي الطاهر"!
جمال لعلامي
متحرّشون يسدّون الشهية!
عبد الناصر
كلمات "ماكرون" ولكمات "كلاي"!
حبيب راشدين
طاقية الإخفاء لـ"وفودٍ إسرائيلية" إلى الجزائر
جمال لعلامي
"ماقرون" ماكرون!
الفيديو
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
سودان بلا حصار
صالح عوض
لقد أصبحت أيادينا على قلوبنا نخشى أن تصيب المكاره عواصمنا بعد ان عاثوا ببغداد وحاصروا دمشق وعبثوا بطرابلس.. وكم نشعُر بالخوف على بقية عواصمنا ونحن نتابع تحركات بوارجهم وعملائهم وموجات إعلامهم.. ومن هنا يصبح التحصين بالتعاون بين بلداننا أمرا أساسيا وضروريا للتصدي لهجمة العنصرية الاستعمارية..
مقالات سابقة للكاتب
إنه يوم للحياة..
المواجهة قادمة
العربية المعجزة
تحوُّلاتٌ إستراتيجية عميقة في الوطن العربي
.. إنه الطوفان
ها هو السودان يخرج من الحصار مدمى بعشرات السنين من المؤامرات على أرضه وشعبه كادت أن تعصف به من خارطة المنطقة وهو البلد العربي الأكبر وعمق العرب الإفريقي ولم تمر العاصفة الهوجاء دون اقتطاع جزء كبير منه للقضاء على إمكانات نهضته وإفقاد العرب سلة غذائهم.
ها هو السودان يخرج بعد جولات من المعارك الرهيبة؛ حصار تلو حصار وحرب من كل الحدود وشحن إقليمي ودولي ضده.. خرج بعد صبر عميق على أكثر من جبهة وكانت الاشتراطات المجحفة تسير به نحو فقد أرضه وفقد أبنائه الغيارى ومفكريه الكبار، ووصل الأمر إلى المساس برمز السيادة الوطنية عندما تطاولت عليه محكمات دولية ليس العدل هدفها، بل ملاحقة العرب والأفارقة، الا انه بتصميمه وتماسك قيادته تمكن ان يتعايش مع الحصار والعقوبات.
أدرك السودانيون ان القلاع لا تهزم من الخارج فاتجهوا نحو داخلهم المحاصر وفتحوا الأبواب على بعضهم وأجروا حوارا وطنيا واسعا اشترك فيه الجميع وقدمت الضمانات والمبادرات الإيجابية التي تلغي الفيتو على أي احد.. ومن الحوار إلى الدستور الذي اتجه لاستيعاب مشكلات البلد المتنوعة وسار السودانيون إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة من اتفاقيات الدوحة والمتمثلة باستفتاء في ولايات دارفور، حيث قرر أهل دارفور توزيع الإقليم إلى ولايات، الأمر الذي أحبط مكيدة الانقسام بشكل نهائي.. ويتحرك السودانيون الآن لتشكيل حكومة وطنية شاملة تحضِّر لانتخابات وفتح باب التمثيل لكل المكونات السودانية، الأمر الذي يكون قد سد الباب نهائيا على محاولات الغربيين اختراق الأمن القومي للبلد.
لقد تعرض السودان لعملية منظمة من الارهاق والقصف الصهيوني والتضييق، الا انه انتهى باعتراف امريكي بأن العقوبات على السودان لم تكن مبررة، وذلك ايضا ما جاء في التقرير الأممي اخيرا ان السودان لا يشهد اعمالا ارهابية ولا عنفا ولا تجاوزا لحقوق الانسان وان مشكلة دارفور والمشكلات السودانية الداخلية تعود إلى حساسيات اجتماعية بين القبائل حول المرعى وسوى ذلك وليست ذات طابع سياسي.
يستفيد السودان الآن من مرحلة رسم خارطة النفوذ للدول الكبرى في الإقليم، حيث التعاطي الأمريكي المختلف الذي بدأت ملامحه تتراءى مع جلوس ترمب في البيت الابيض.. وحسب تحركات ترمب فإن السودان لن يكون في سُلمِّ اهدافه على الأقل في المرحلة القريبة مما يعني انه سيجد فسحة من الوقت للالتفات إلى مشاريعه المحلية في المواصلات والإسكان والتعليم والطبابة وفض أزمة البطالة...
في اطار التعاون العربي الذي يرتد بفوائده على الكل العربي يبدو ان رفع العقوبات عن السودان وكسر الحصار سيشجع اطرافا عربية كثيرة على الاستثمار في بلد الفرص الكبيرة، كما بدأ رجال الأعمال الأجانب بالتوافد إلى الخرطوم لفتح باب الاستثمار في مشاريع كبرى.. تولانا الله برحمته.